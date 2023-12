María Patiño, con ayuda psicológica tras 'Sálvame', se sincera: "He sido la Lady Di de muchas personas"

María Patiño ha dicho adiós a Socialité, el programa que nació con ella y que andará ahora de la mano de María Verdoy en Telecinco. Antes, se había despedido de otro icono de la cadena, Sálvame, tras lo cual, la periodista ha reconocido que necesitó ayuda psicológica.

En paralelo, ha hablado en Lecturas sobre sus sentimientos y ha contado el motivo por el que ha tenido tantas inseguridades desde que era joven. "Quererme a mí misma me ha costado toda una vida. Todavía no he llegado a la plenitud pero siento serenidad interna. Es lo único que siempre he querido, no estar revolviéndome conmigo misma", ha revelado, asegurando que ha tenido que ha tenido que hacer un enorme ejercicio de amor propio para ser feliz. "Hace años me decían: 'visualiza a la María pequeña y dale un abrazo'. Cuando me quedaba sola, no se lo daba. He sufrido en exceso teniendo todo, eso me hacía sentir mal", ha reconocido.

También ha hablado de sus problemas con la bulimia, que ella misma reconoció a Ana Rosa Quintana durante uno programa, siendo de las primeras en hacerlo. "Alguien lo hizo antes, Lady Di. Me hizo sentir que no era un bicho raro, que no era la única. Recuerdo la emoción, yo era una niña, vivía todavía con mis padres. ¡Ostras! ¡Esta chica también lo tiene!", ha comentado la veterana periodista, a la que la revista le asegura que ella ha sido la princesa de Gales de muchas personas. "Sí, pero no quiero ser portavoz, me da miedo al no tener formación a nivel médico ni psicológico. Me ha costado mucho, pero se puede salir. Me da pánico crear metas en personas que lo están sufriendo y no poder ayudarlas. Me agobia", ha reconocido, pese a que su respuesta es afirmativa.

Y es que, según explica, ella no es quién para dar consejos a nadie. "Me invitaron a una conferencia y no fui. Si no ayudo, sufro. No digo que esté bien, pero me resguardo. Hablar de lo mismo a veces me hace daño. Cuidas tanto tu alimentación por el miedo a no volver a caer en la bulimia. Sí. Carlota (por Carlota Corredera) me dijo que para mí era un método de protección. No es solo 'quiero estar delgada', no me salgo porque tengo miedo a recaer", ha indicado a la revista.

Adiós a 'Socialité'

"Ha merecido la pena. Quiero dar las gracias a mis dos amores, a los que les quité tiempo al involucrarme en un programa de fin de semana, a ustedes y a este maravilloso equipo", empezó diciendo este lunes la periodista, con la voz entrecortada, en sus últimas palabras al frente de Socialité.

"Yo voy a seguir andando, voy a seguir caminando. Esperadme, porque aún queda mucha guerra que dar. Ha sido una decisión acertada, yo también necesitaba volar y a volver a crear otro bebé, para que, cuando sea mayor y adulto como Socialité, pueda hacerlo solo. Me voy, pero volveré", detalló María, sobre su adiós al programa.

Javier de Hoyos, entre lágrimas, se despidió en directo de ella. "Nos has enseñado que nunca dejas que nadie te mande, porque solo tú eres dueña de tu vida. Todo el equipo te quiere. Te seguiremos viendo triunfar, porque el 2024 va a ser tu año", le dedicó el director del programa. "No deis nada por hecho, nunca. Gracias por estar ahí", replicó la presentadora, en las que han sido sus últimas palabras al frente del espacio de Telecinco.