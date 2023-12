No hay Navidad sin Mariah Carey: su canción 'All I want for Christmas is you' alcanza un nuevo récord

Reencuentros, villancicos, comidas con abundancia o lentejuelas son algunas de las cosas más características de la Navidad. Pero lo que no puede faltar en ninguna casa o evento es que, al menos en una ocasión, suene la ya icónica All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

Una canción que cada año se posiciona en el número 1 de todas las listas de reproducción de Spotify, que suena en cada fiesta que se precie y que puede oír hasta en los supermercados. El tema ha roto todos los récord y lo continúa haciendo.

La canción de la estadounidense culmina la temporada navideña con un nuevo hito. Y es que, su canción se ha convertido en la más escuchada a lo largo de un solo día en la historia de Spotify, con un total de 23.700.000 reproducciones, tal y como se puede comprobar en la misma plataforma.

En estos momentos, la actriz cuenta con 75 millones de oyentes mensuales gracias a varias de las canciones navideñas de la artista. All I want for Christmas is you se estrenó en 1994 y fue compuesto por la propia Carey y por Walter Afanasieff. El tema apareció por primera vez en su álbum de estudio titulado Marry Christmas junto a otras canciones como Silent night, O Holly night, Joy to the word o Santa Claus is comin'to town.

Aunque no fue hasta 2003 cuando realmente esta canción empezó a popularizarse gracias al estreno de la película Love actually. La artista ha recibido numerosos reconocimientos y galardones a lo largo de su carrera.

Con 34 nominaciones y 5 premios Grammy, Mariah Carey sigue ofreciendo en la actualidad conciertos. Esta es la época en la que la estadounidense más trabajo tiene, ya que celebra su gira navideña, con conciertos por diferentes puntos del mundo. Lo cierto es que el récord habla por sí mismo y parece que habrá Mariah Carey para largo.