Mariah Carey rompe con su pareja, Bryan Tanaka, tras siete años de relación

Parece ser que el motivo es algo tan sencillo como que él quería pasar a un siguiente nivel dentro de la relación después de siete años de historia de amor, pero Mariah Carey no estaba por la labor. De ahí que la cantante y su pareja, el bailarín Bryan Tanaka, hayan cortado justo antes de entrar al 2023.

Tal y como han podido saber desde el portal de noticias estadounidense Page Six la diferencia de edad de 14 años que hay entre Tanaka, de 40 años, y la de la cantante de éxitos como All I Want for Christmas is You, que en 2024 soplará 55 velas, han hecho que ambos quieran cosas diferentes y, finalmente, que haya tomado cada uno su camino.

"Él quiere tener una familia. Pero ella ya no está en ese punto de su vida", ha declarado una fuente. Y es que mientras que Mariah Carey tuvo a los mellizos Moroccan Scott y Monroe, de 12 años, con su exmarido, Nick Cannon, Bryan Tanaka no ha tenido hijos propios, algo que para él era un objetivo en su vida.

Los rumores de su ruptura comenzaron hace aproximadamente un mes, cuando se hizo patente la ausencia de Tanaka desde el comienzo de la gira Merry Christmas One and All! en el Yaamava Resort & Casino en Highland, California. Además, esta misma semana Mariah Carey hacía su tradicional viaje a Aspen, en Colorado, sin la compañía de quien ha sido su pareja desde 2016 —aunque cortaron muy brevemente en 2017—.

Se habían conocido mucho antes, en 2006, cuando entró como bailarín a ser parte de su compañía. De hecho, otra fuente ha dado a conocer que Tanaka "quiere empezar a tener su propia vida". Lo que no queda claro es cuándo se produjo la ruptura, ya que la última vez que se les vio juntos fue en el cumpleaños de la cantante, en marzo.

Además, hace un mes Mariah afirmaba que iba a disfrutar estas navidades "contra viento y marea", dando a entender que no había sido así el año pasado. La diva neoyorquina ha ido además esta semana a la Casa Blanca junto a sus mellizos y ha charlado con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y con la vicepresidenta, Kamala Harris.