Almeida sigue el criterio de los Cronistas de la Villa y descarta la Medalla de Honor a Israel, pero la propone para el "pueblo judío"

El Ayuntamiento de Madrid concederá a "la comunidad judía" la Medalla de Honor. Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la última sesión del año del Pleno de Cibeles. De esta manera, la distinción ya no irá destinada a Israel, como había propuesto Vox en la sesión ordinaria de hace un mes.

La iniciativa propuesta por Vox, además de condenar los asesinatos cometidos "por el grupo terrorista Hamás", pasaba por la concesión de la Medalla de Honor a Israel. Esta medida salió adelante con los votos a favor del grupo liderado por Javier Ortega Smith y de la formación encabezada por Almeida. Eso sí, se llevó duras críticas por parte de Más Madrid y del PSOE, que denunciaron que el Consistorio pretendía homenajear a un "estado genocida".

Sin embargo, la entrega o no de la condecoración estaba supeditada, según dieron a explicar en numerosas ocasiones diferentes miembros del Ejecutivo municipal, al criterio de los Cronistas de la Villa, a pesar de que su análisis no es vinculante. Finalmente, tras varias semanas de trabajos, estos enviaron al área de Cultura, Turismo y Deporte, varios documentos en los que se oponían a otorgar la Medalla de Honor a Israel por no cumplir el reglamento de esta distinción. No obstante, todavía no había quedado claro si este país iba a recibir el galardón.

La respuesta ha llegado este viernes en Cibeles, como respuesta de una pregunta que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha formulado en el Pleno al propio regidor madrileño. Quería saber si finalmente le iba a entregar la medalla a Israel. Almeida ha asegurado que sí va a "asumir el criterio de los Cronistas de la Villa". Pero no ha sido el único anuncio que ha hecho el primer edil. También ha apuntado que va a proponer la concesión de esta distinción a a "la comunidad judía". Y es que, según ha señalado, el grupo popular "no va a renunciar a hacer un homenaje al pueblo judío" con motivo de la guerra en la que está sumido contra los palestinos.

Tanto Maestre como Maroto han celebrado "la recogida de cable" de Almeida y el "paso a atrás" que defiende que ha tenido que dar. "Es imposible justificar dar la Medalla de Honor a Israel teniendo informes desfavorables", ha explicado la líder socialista. A pesar de que hayan conseguido su objetivo, evitar otorgar esta distinción a Israel, ambas portavoces han criticado que el alcalde "no haya condenado el genocidio" y que no haya dedicado "ni siquiera palabras de empatía o gestos de compasión" al pueblo palestino.

En cuanto a la propuesta de entregar la Medalla de Honor de la comunidad judía, tanto Maestre como Maroto se han abstenido de dar su opinión. Vinculan esta decisión a conocer más en detalle la propuesta del Partido Popular. "Cuando tengamos la iniciativa, lo valoraremos", han expuesto. Por su parte, el líder de Vox, Javier Ortega Smith, ha señalado que están de acuerdo con la iniciativa del alcalde. "Lo que veríamos inaceptable es que no hubiera un reconocimiento a los judíos".