46193, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 46193 que ha sido vendido en Benidorm (Alicante). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es conocida por repartir grandes sumas de dinero cada año. En total, se reparten más de 2.500 millones de euros en miles de premios entre los 26 millones de décimos que se juegan.

El Gordo es el premio más esperado y deseado por todos los participantes. Consiste en un gran montante económico: 4 millones de euros para el ganador y 400.000 euros por décimo.

El segundo premio también destaca por su generosidad: reparte 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros al décimo.

El tercer premio ofrece una cantidad algo menor pero igualmente significativa: 500.000 euros a la serie y 50.000 euros al décimo.

Además, hay dos cuartos premios que otorgan a sus agraciados una suma considerable: cada uno está dotado con 200 mil euros a la serie y con 20 mil al décimo.

Los quintos premios son ocho y reparten 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo.

La pedrea de cinco cifras es un premio muy común y reparte en total 1.794 premios de 1.000 euros a la serie y 100 euros al décimo.

También hay aproximaciones al primer, segundo y tercer premio que otorgan sumas menores pero no menos interesantes: dos premios de 20.000 euros a la serie y 2.000 euros por cada décimo agraciado en el caso del primer premio; dos premios de 12.500 euros a la serie y 1.250 euros por décimo para el segundo; y finalmente, dos premios de 9.600 euros a la serie y 960 euros por décimo para el tercer premio.

Las centenas del primer, segundo y tercer premio también tienen su recompensa: cada una ofrece 99 premios de 1.000 euros a la serie y cien al décimo.

Las centenas de los cuartos reparten un total de 198 premios con las mismas cantidades que las anteriores: mil para la serie y cien para el décimo.

Además, hay terminaciones tanto para los tres primeros como los cuatro últimos números del Gordo: se otorgan respectivamente mil quinientos noventa y nueve (999) premios con cantidades similares: mil para las series agraciadas con el número ganador principal más cien al décimo correspondiente.

Finalmente, los reintegros son nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) con una suma menor pero igualmente significativa: doscientos (200) euros por cada billete ganador o veinte (20) si se trata solo de un décimo.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa para aquellos que no están familiarizados con sus términos específicos. Aunque se repite cada año, ciertos conceptos pueden generar dudas. Es importante entender las diferencias entre un décimo, número, billete y serie para poder comprender mejor este sorteo.

El número es el elemento más básico y sencillo de todos. Consiste en las cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad existen 100.000 números diferentes, desde el 00000 al 99999.

El décimo es probablemente el término más conocido y utilizado por los participantes del sorteo. Se trata del boleto o papel que se compra para jugar a la lotería. Como su propio nombre indica, representa la décima parte de un billete completo (compuesto por diez décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o varios décimos con diferentes números, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. Cada número cuenta con 1.950 décimos disponibles.

Un billete no es lo mismo que un décimo individualmente considerado. Un billete está formado por diez números consecutivos (décimos) del mismo número seleccionado para jugar a la lotería. Comprar un billete supone desembolsar una suma mayor: 200 euros en total (20 euros por cada uno de los diez décimos que lo componen). Si resulta agraciado con El Gordo, ganará cuatro millones de euros en lugar de los cuatrocientos mil obtenidos mediante un único décimo.

Por último, una serie es un conjunto formado por todos los billetes de cada uno de los 100.000 números que participan en el sorteo de la Lotería de Navidad. En total, existen 185 series disponibles para jugar (lo que significa que se imprimen y venden 1.850 millones de décimos). Cada serie cuenta con 100.000 billetes, cada uno compuesto por diez décimos del mismo número.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Si alguna vez has prestado atención a los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, habrás notado que su diseño cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante muchos años, los décimos no incluían ninguna imagen impresa y simplemente mostraban el número del sorteo junto con su nombre y la fecha en que se celebraba.

Todo cambió en la década de 1940 cuando comenzó la tradición actual de añadir una imagen relacionada con la Navidad y con un carácter religioso en particular.

El cuadro elegido como imagen para este año en los décimos del Sorteo Extraordinario es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Esta obra data del año 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús y consta en realidad como un conjunto completo compuesto por tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Cada año se selecciona una obra diferente para decorar los décimos, proporcionando así variedad e interés estético a este tradicional sorteo navideño.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.