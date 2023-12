91386, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 91386 que ha sido vendido en Santa Pola (Alicante). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios, siendo una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y afrontar los gastos navideños.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad es conocido como toda una institución que tiene más de 200 años desde su creación en diciembre de 1812 durante el periodo en el que Napoleón invadía España. En ese momento, Cádiz resistió al ejército francés y necesitaba recaudar fondos para financiar los costos elevados que implicaba la Guerra de Independencia contra Francia. Fue así como nació el primer sorteo navideño gracias a Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias.

Inicialmente, este sorteo se celebró en Andalucía y luego fue trasladado a Madrid. No obstante, no fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se utilizó por primera vez el nombre actual: "Lotería de Navidad". Sin embargo, pasaron cinco años más para que los primeros décimos ya figuraran impresos con este nombre. Incluso durante la Guerra Civil Española, el sorteo no dejó de celebrarse, incluso con sorteos paralelos organizados por los republicanos y los nacionales.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno de aquellos que se preocupa por cobrar su premio rápidamente por temor a que caduque, debes saber que tienes tiempo suficiente. Los décimos premiados en la Lotería de Navidad caducan tres meses después del día del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo de 2024. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse y puedes disfrutar tu premio sin prisas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

En cada edición del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se premian 30 números con la pedrea entre los 99.999 números que conforman el sorteo completo. La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros en toda España, brindando una alegría consoladora a aquellos agraciados con estos números menos conocidos pero igualmente emocionantes. Aunque no es el gran premio al que todos aspiran y desean, es suficiente para recuperar el dinero invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos o familiares.

Puedes consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad en sitios web como 20Minutos.es o utilizando directamente el comprobador de décimos. Asegúrate de verificar si tu número está entre los premiados y disfruta de tu suerte en estas fiestas navideñas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.