76825, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 76825 que ha sido vendido en Soria y en Teruel. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario de Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados en España cada año y reparte una gran cantidad total en premios. El sorteo está compuesto por 99.999 números y bolas que se colocan dentro del famoso bombo utilizado en este sorteo tan especial.

El proceso del sorteo comienza cuando se extrae una bola del bombo que contiene los números y luego otra bola del bombo donde están los premios correspondientes a cada número seleccionado.

Este evento tiene lugar todos los años el día 22 de diciembre y destina un total impresionante: ¡2.520 millones! En total son 172 millones de décimos emitidos, lo que equivale a 180 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete se divide en 10 décimos, y el costo de cada uno es de 20 euros.

La Lotería de Navidad es conocida por ser el sorteo que más premios reparte en España. En total, ¡26 millones de décimos son premiados después del sorteo del día 22!

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

Una parte fundamental y entrañable del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad son los niños del colegio San Ildefonso, quienes tienen la importante tarea y tradición navideña de cantar los números ganadores durante el evento.

Esta tradición se originó en el año 1771 durante el reinado del rey Carlos III, cuando un niño del colegio tuvo la oportunidad única y especial de cantar los números ganadores por primera vez. Desde entonces, los niños del colegio San Ildefonso han sido los encargados año tras año de poner su voz a este emotivo momento.

Cabe destacar que no cualquiera puede tener esta oportunidad. Aunque decenas de niños se presentan voluntarios para cantar los premios, hay ciertos requisitos que deben cumplir para participar: deben tener más de ocho años, contar con una buena voz o fluidez verbal, entre otros aspectos evaluados.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, dentro del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional correspondiente a la Navidad, se premian un total aproximado: ¡30 números! Estos números agraciados con la pedrea son seleccionados entre los 99.999 números que forman parte del sorteo.

La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros, llevando alegría y consuelo a distintos rincones de España. Si bien no es el premio principal al que todos aspiran y desean, esta cantidad es suficiente para recuperar la inversión realizada en el décimo y permitir hacer un buen regalo o celebrar de manera especial junto a amigos o familiares.

Si deseas conocer todos los números premiados con mil euros en la Lotería de Navidad, puedes consultarlos en el sitio web 20Minutos.es o utilizar directamente el comprobador oficial de décimos.

Recuerda que cada año la Lotería de Navidad se convierte en un evento muy esperado por miles de personas, quienes tienen la esperanza de obtener algún premio y comenzar las fiestas navideñas con una alegría adicional.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.