Twitch banea a las creadoras que han empezado la tendencia de los 'desnudos' con bandas negras en directo

Twitch ha perdido el control de sus creadores en el mes de diciembre. Tras permitir la "desnudez artística" hace unas semanas y más adelante prohibirla, muchas streamers han estado probando los límites de la plataforma con directos donde juegan con la falta de ropa.

Imágenes pixeladas, barras censoras, planos muy cerrados... todos dejan ver que no llevan nada debajo mientras hacen los directos. La idea se ha propagado en las últimas horas hasta que finalmente Twitch ha comenzado a banear a gente.

Morgpie, la creadora que lo empezó todo y ya fue castigada durante dos días el pasado 14 de diciembre, ha sido baneada de manera indefinida en las últimas horas.

Morgpie changed the streaming world pic.twitter.com/NtzmAgKcLi — mojojojoCFC (@mojojojo_cfc) December 21, 2023

Firedancer, quien pensó la idea de las barras censoras, también ha sido baneada. No obstante, el castigo ha sido levantado solo 16 horas después, dejando a la comunidad todavía más confusa.

¿Permite o no que los creadores aparezcan desnudos en sus directos si no muestran ninguna parte del cuerpo explícito? Aún no está claro, pues no se ha revelado la razón de los baneos. Lo único evidente es que al público general no le gusta esta idea.

Muchos creadores han lamentado que, en realidad, Twitch está promocionando este tipo de contenido en su cuenta principal y en todos los perfiles para atraer un público muy diferente que poco tiene que ver con los videojuegos.

De ser una página de gameplays a literalmente una página de softcore porn. Yo flipo. Y mientras tanto tenemos un bitrate que da vergüenza ajena. Pues muy bien. — Alexelcapo (@EvilAFM) December 21, 2023

Un debate que ya se abrió cuando Amouranth hace años empezó a hacer directo en bikini en un jacuzzi. Aunque hubo mucha resistencia, finalmente se creó la categoría de 'Piscinas y jacuzzis' para quien quisiera consumir a creadoras similares.

Aún no se sabe qué va a pasar con estas creadoras, pues aunque las voces críticas sean muy altas, los números hablan por sí solos y todas las streamers son cada vez más virales y conocidas.