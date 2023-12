El 46498, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre la lista de números agraciados se encuentra el número 46498 que ha sido vendido, entre otros, en Cedeira (A Coruña), en Banyeres de Mariola (Alicante), en Gijón (Asturias), en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en Coslada y Madrid (Madrid), en Algemesí (Valencia) y en Calatayud (Zaragoza). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa para muchas personas. Aunque se repite todos los años, ciertos términos pueden llevar a confusión. Es importante entender qué significa cada uno de ellos, especialmente si hemos resultado premiados.

Número: Es el conjunto de cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números disponibles (del 0 al 999.999).

Décimo: Probablemente sea el término más conocido y entendido por la mayoría de las personas. Un décimo es el boleto o papel que compramos para participar en el sorteo navideño. Como su nombre indica, representa una décima parte del billete (recordemos que un billete está compuesto por diez décimos). Los jugadores pueden comprar uno o más décimos con el mismo número y cada uno tiene un costo fijo de 20 euros. Cada número cuenta con 1.950 décimos disponibles.

Billete: Los billetes son conjuntos formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo de "décimo". Al adquirir un billete de la Lotería de Navidad, se deben desembolsar 200 euros en lugar de los 20 euros que cuesta un décimo. En caso de resultar premiado con el Gordo, el afortunado se llevará 4 millones de euros y no solo 400.000.

Serie: Este término puede resultar confuso para algunos jugadores. Una serie es un conjunto compuesto por todos los billetes correspondientes a cada número del sorteo de la Lotería de Navidad. En otras palabras, una serie incluye 100.000 billetes que, a su vez, contienen diez décimos cada uno. En esta edición del sorteo navideño hay disponibles 185 series (equivalentes a 1.850 millones de décimos).

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

La única ganadora segura en el sorteo navideño es Hacienda. Sin importar si te ha tocado a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria siempre se lleva su parte correspondiente del premio. Sin embargo, existen algunos premios inferiores a los 40.000 euros que están exentos del pago de impuestos. A partir de esa cantidad, se debe calcular y retener un 20% del premio como impuesto.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado antes, pero la imagen impresa en los décimos cambia cada año en el Sorteo Extraordinario de Navidad. No siempre ha sido así: al principio y durante muchos años, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos. Solo constaban del número, el nombre del sorteo y la fecha de la celebración.

No obstante, esta tradición cambió a partir de la década de 1940 del siglo XX. Fue entonces cuando se empezó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y de carácter religioso en los décimos.

En este año, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta obra artística data de 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres paneles: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Aunque ganar un premio mayor en la Lotería de Navidad siempre es emocionante, recibir una pedrea también puede ser motivo para alegrarse. Los 100 euros por décimo premiado pueden ayudar a hacer frente a los gastos extras que suelen surgir durante las fiestas navideñas.

Así que, si has resultado agraciado con un premio menor en el Sorteo Extraordinario de Navidad, ¡felicidades! No olvides verificar tus números y disfrutar al máximo esta temporada festiva con ese dinerillo extra que te ha tocado.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.