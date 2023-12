19027, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados en su edición anual, y entre ellos se encuentra el número 19027 que ha sido vendido en Oropesa del Mar (Castellón) y en Madrid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea, aunque no sea un premio millonario. Cada serie agraciada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número premiado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados que ha obtenido un premio en la Lotería de Navidad, no tienes que preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido la suerte de ganar el Gordo, el segundo o tercer premio, deberás tributar; sin embargo, al acudir a reclamar tu premio en una entidad financiera autorizada y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. En el caso de un premio menor como la pedrea, este está exento de carga impositiva.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a ciertos términos que pueden llevarnos al error. Es importante entender las diferencias entre ellos antes que nada; sobre todo si hemos sido agraciados con algún premio.

- Número: es una cifra compuesta por cinco dígitos impresos en cada décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad existen 100.000 números (del 0 al 999.999).

- Décimo: probablemente el término más familiar y conocido para la mayoría de personas. Se trata del boleto o papel que compramos. Como su nombre indica, es la décima parte de un billete (recordemos que los billetes se componen de 10 décimos). Los ciudadanos podemos comprar uno o más décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. De cada número existen 1.950 décimos.

- Billete: los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos con el mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete en este sorteo implica desembolsarse 200 euros, no solo 20 euros. Si resulta que tu billete ha sido agraciado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) cuatro millones de euros, no solo 400 mil.

- Serie: este término puede resultar confuso para muchos. Una serie es un conjunto formado por un billete de cada número del sorteo de Lotería de Navidad. Es decir, una serie consta de 100 mil billetes que a su vez tienen diez décimos cada uno. En esta edición particular, la Lotería cuenta con 185 series disponibles (1.850 millones en total). ¡Nada mal!

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre y cuando el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrarlo en efectivo en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Incluso los décimos agraciados con la pedrea pueden ser cobrados en metálico o a través de Bizum. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

En resumen, la pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios cada año. Aunque no es el Gordo, los 100 euros por décimo pueden ser una alegría perfecta para comenzar las fiestas navideñas con un extra. Además, si has sido agraciado con un premio menor como la pedrea, no tendrás que declararlo a Hacienda. Es importante comprender la diferencia entre un número, décimo, billete y serie para entender mejor cómo funciona este famoso sorteo navideño. Por último, recuerda que puedes cobrar el premio de la pedrea en efectivo siempre y cuando sea igual o inferior a los 2.000 euros; si supera esta cantidad, deberás acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

¡Feliz Navidad y mucha suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.