52547, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados para este año y uno de ellos es el número 52547 que ha sido vendido en Olivenza (Badajoz). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea, aunque no sea un premio millonario. Cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros, pero si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo. Aunque no es el Gordo de Navidad, estos 100 euros pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona impaciente o te preocupa que tu décimo premiado caduque antes de que puedas cobrarlo, debes saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados en la Lotería de Navidad tienen una vigencia máxima de tres meses tras la celebración del sorteo extraordinario. En otras palabras, tendrás hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo para cobrar tu premio.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si has tenido la mala suerte de que tu décimo resulte dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora o porque se rompió accidentalmente, no te preocupes. No intentes repararlo tú mismo con pegamento u otros métodos caseros, ya que esto podría ser considerado como intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el boleto está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. A su vez, ellos lo enviarán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para comprobar su autenticidad.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

A partir del mismo día del sorteo, es decir, el 22 de diciembre, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrarlo. Sin embargo, el método para cobrarlo puede variar según la cuantía del premio.

Si el premio es inferior a 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, tienes opciones como cobrar tu premio mediante Bizum o en efectivo.

En cambio, si el premio supera los 2.000 euros por décimo, será necesario acudir a las entidades financieras autorizadas para realizar el cobro.

Recuerda que aunque no hayas ganado uno de los grandes premios millonarios en la Lotería de Navidad, recibir una pedrea o cualquier otro tipo de premio siempre será una buena noticia y un motivo para celebrar durante las fiestas navideñas.

Así que guarda bien tu décimo ganador y asegúrate de cobrarlo dentro del plazo establecido para no perder esta oportunidad inesperada. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.