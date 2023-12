38590, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados en España, y cada año reparte millones de euros en premios. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 38590 que ha sido vendido en Madrid, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está compuesto por un montón de palabras con significado propio. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos... Son tantos términos que a veces resulta confuso entender las diferencias entre ellos en cuanto a los premios que otorgan.

La pedrea es el conjunto de todos aquellos números extraídos durante el sorteo que no corresponden a ninguno de los grandes premios. Cada número agraciado con la pedrea recibe un premio de 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total son 1.794 premios equivalentes a mil euros por serie y 100 euros por décimo.

Por otro lado tenemos el reintegro: este corresponde a la última cifra del número agraciado con El Gordo (el primer premio). Todos los décimos cuya última cifra coincida con este número están premiados con el reintegro y reciben una cantidad equivalente al valor jugado: 20 euros por décimo premiado. En cada sorteo extraordinario se reparten un total de 9.999 reintegros, que equivalen a 200 euros por serie.

Las terminaciones son otro tipo de premio menor que a veces genera confusión. Se trata de las dos últimas cifras del número agraciado con El Gordo, el segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Estos décimos están premiados con 1.000 euros (100 euros por décimo) y hay un total de 2.997 premios en esta categoría.

Las aproximaciones son los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes del primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el número 45933, las aproximaciones serían los números 45934 y 45932 respectivamente.

Cada décimo agraciado con una aproximación del Gordo recibe un premio de 2.000 euros por décimo (20.000 euros la serie). Si se trata de una aproximación del segundo premio, el valor es de 12.500 euros la serie (1.250 euros el décimo). Por último, las aproximaciones al tercer premio están agraciadas con un valor de 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

Finalmente tenemos las centenas: estas son las tres primeras cifras del número agraciado con El Gordo, el segundo o tercer premio o los dos cuartos. Los décimos cuyas tres primeras cifras coincidan reciben un premio equivalente a 100 euros por décimo ganador en esta categoría.

En total hay un total de 495 centenas que reparten mil euros cada una en esta lotería.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez terminado el sorteo y realizadas las verificaciones correspondientes, los afortunados agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero a partir del mismo 22 de diciembre. Sin embargo, el método para cobrarlo puede variar según la cantidad ganada.

Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrarlo a través de Bizum o recibirlo en metálico.

Por otro lado, si el premio supera esta cantidad, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para hacer efectivo el pago.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno/a de los/as que suele estresarse rápidamente o tienes mucha ansia por cobrar tu premio en la Lotería de Navidad antes de que caduque, no te preocupes. Los décimos premiados tienen un plazo amplio para ser reclamados: caducan tres meses después del sorteo extraordinario, es decir hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo.

Tienes tiempo más que suficiente para reclamar tu merecido premio y empezar a disfrutarlo sin preocupaciones.

La pedrea es uno de los muchos premios menores que reparte la Lotería de Navidad cada año. Aunque no sea un gran premio millonario, recibir una suma extra como esta siempre es bienvenida durante las fiestas navideñas. Es importante estar familiarizado/a con los términos y premios que se reparten en este sorteo, ya que cada uno tiene sus propias características y formas de cobro. Recuerda que tienes un plazo amplio para reclamar tu premio, así que no te preocupes si no puedes hacerlo inmediatamente después del sorteo. ¡Feliz Navidad y mucha suerte en futuros sorteos!

