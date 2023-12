72031, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 72031 que ha sido vendido en Segovia. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo de Lotería de Navidad está compuesto por 99.999 números (y bolas). Todas estas se colocan dentro de uno de los famosos bombos utilizados en este sorteo tan esperado por todos los españoles: el bombo del Sorteo Extraordinario de Navidad. El otro bombo es para los premios.

Una vez da comienzo el sorteo extraordinario, sale una bola del bombo que contiene todos los números y, a continuación, sale una bola del bombo que contiene los diferentes premios.

Este esperado sorteo se celebra todos los años cada 22 de diciembre y reparte un total enorme en premios: nada menos que 2.520 millones.

En total se emiten 172 millones de décimos: 180 series de 100.000 billetes. Cada billete se divide, a su vez, en 10 décimos, siendo el coste de cada uno de estos de 20 euros.

La Lotería de Navidad es el sorteo más generoso de todos los que tienen lugar en España. En total, se premian aproximadamente 26 millones de décimos tras el sorteo del 22 de diciembre.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte más de 2.500 millones en premios cada año y premia a un gran número de personas con diferentes cantidades monetarias.

El Gordo es el primer premio y entrega nada más y nada menos que la increíble suma millonaria: un total exacto por serie ganadora de 4.000.000 euros y por décimo ganador de 400.000 euros.

El segundo premio consiste en una cantidad igualmente impresionante: 1.250.000 euros por serie ganadora y 125.000 euros al décimo agraciado.

El tercer premio asciende a medio millón: 500.000 euros para la serie agraciada y 50.000 euros para cada uno de los diez décimos ganadores.

Además, hay dos cuartos premios, cada uno con una cuantía exacta por serie ganadora de 200.000 euros, lo que supone un equivalente a 20.000 euros al décimo agraciado.

En cuanto a los quintos premios, hay ocho en total con una suma exacta por serie ganadora de 60.000 euros, lo cual equivale a 6.000 euros al décimo agraciado.

La pedrea también reparte una cantidad significativa de premios, con 1.794 premios de 1.000 euros por serie ganadora y 100 euros por décimo agraciado.

Hay aproximaciones al primer premio, dos en total, con una cuantía exacta por serie ganadora de 20.000 euros y 2.000 euros para cada uno de los diez décimos agraciados.

Las aproximaciones al segundo premio también son dos: 12.500 euros por serie ganadora y 1.250 euros para cada uno de los diez décimos agraciados.

Las aproximaciones al tercer premio son también dos, con un total exacto de la suma ascendente a 9.600 euros, siendo la cuantía para cada décimo agraciado de 960 euros.

Hay 99 centenas del primer premio que se llevan una cantidad exacta de 10.000 euros, lo cual supone un equivalente a 100 euros al décimo ganador.

En cuanto a las centenas del segundo premio y las centenas del tercer premio, hay un total de 99 en ambas categorías que se llevan una suma igualmente significativa: 1.000 euros, lo cual equivale a 100 euros al décimo agraciado.

También hay 198 centenas correspondientes a los cuartos premios que se llevan una suma igualitaria: el equivalente exacto es 1.000 euros, lo cual corresponde a 100 euros para cada uno de los diez décimos agraciados.

Las terminaciones en primer, segundo y tercer lugar se llevan respectivamente 999 sumas iguales, tanto en el caso del primer lugar como en el caso del segundo lugar como en el caso del tercer lugar. La cantidad monetaria que obtiene cada uno es igualmente significativa: todo aquel que tenga un billete cuya terminación coincida con la del primer, segundo o tercer premio se lleva 10.000 euros, lo que supone un equivalente a 100 euros para cada décimo agraciado.

Finalmente, hay 9.999 reintegros que se llevan una suma de 200 euros. En este caso, cada décimo agraciado se lleva 20 euros.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un porcentaje muy bajo: solo un 0,001% (una entre cien mil) de posibilidades de tener el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, a más décimos, más probabilidades. Lo mismo pasa si ampliamos el abanico y consideramos también los otros premios: la probabilidad aumenta alrededor del 5%.

Incluso si uno solo busca recuperar lo invertido y obtener únicamente el reintegro (es decir, acertar la última cifra), las posibilidades son aún mayores: casi un 10%.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.