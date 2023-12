El 91487, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 91487 que ha sido vendido en Almería y Vera (Almería), en Albolote y Granada (Granada), en Madrid, en Totana (Murcia) y en Ocaña (Toledo). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, la pedrea riega España con una suma total de 1.794.000 euros en premios. ¡Ahí es nada! El matiz está en que se trata de premios de cuantías muy inferiores al Gordo u otros premios principales de la Lotería de Navidad. Así pues, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una ingresará 100 euros libres de impuestos por décimo ganador.

Es posible que no te hayas percatado, pero las imágenes en los décimos cambian cada año en el sorteo navideño. No siempre fue así; al principio y durante muchos sorteos los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos; consistían únicamente en un número y el nombre del sorteo junto a su fecha.

Sin embargo, esta "norma" cambió a partir del siglo XX (años 40). Fue entonces cuando comenzó la tradición actual de incorporar una imagen relacionada con la Navidad y de carácter religioso.

En este año, la obra de arte representada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro, que data de 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. En realidad, se trata de un conjunto que incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin ellos. Y es que los niños del Colegio San Ildefonso tienen cada año la importante tarea de cantar los números premiados durante el sorteo.

Esta tradición navideña tiene sus raíces en el año 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño perteneciente a este colegio se convirtió en el primer estudiante en cantar los números premiados. Desde entonces, los niños del Colegio San Ildefonso ponen su voz a la banda sonora del 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario, cada año se presentan decenas voluntariamente para cantar los premios. Sin embargo, no cualquiera puede hacerlo; hay ciertos requisitos que deben cumplir: tener más ocho años, poseer una buena voz o fluidez verbal, entre otros.

