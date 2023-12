18300, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 18300 que ha sido vendido, entre otros, en Novelda (Alicante), en Avilés (Asturias), en Molins de Rei y Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en Bilbao (Bizkaia), en Loja (Granada), en León, en Madrid y en Beniel y Murcia (Murcia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada que ver! De hecho, la pedrea riega España con 1.794.000 euros en premios. ¡Ahí es nada! El matiz viene en que se trata de premios de cuantías muy inferiores al Gordo o al resto de premios principales del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional, también conocido como Sorteo Extraordinario. Así, aunque haya miles y miles de personas agraciadas con esta modalidad específica llamada 'pedreas', cada una recibirá ingresará libremente a su bolsillo unos nada despreciables cien (100) € libres tras no haberse aplicado ningún tipo de impuestos.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una “institución” con más de 200 años a sus espaldas. Fue en diciembre del año 1812, en plena invasión napoleónica a la Península Ibérica, cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño. Cádiz fue el lugar elegido para celebrar este evento fruto de una idea del ministro Ciriaco González Carvajal (ministro del Consejo y Cámara de Indias). En aquel momento, era la única región que resistía el envite del ejército francés y urgía recaudar dinero para hacer frente al elevado coste que suponían los gastos asociados a la Guerra de la Independencia contra Francia.

Desde aquel entonces, el sorteo navideño continuó celebrándose año tras año. En sus primeros años se llevaba a cabo principalmente en Andalucía y posteriormente se estableció como tradición que fuera Madrid la ciudad encargada de acogerlo cada año.

No fue hasta el 23 de diciembre del año 1892 cuando se produjo la primera referencia al nombre actual 'Lotería Nacional - Sorteo Extraordinario'. Sin embargo, no fue hasta cinco años después cuando realmente los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre oficial 'Sorteo Extraordinario'.

A lo largo de su historia, este sorteo ha demostrado ser un símbolo arraigado en España incluso durante momentos difíciles como lo fueron los tiempos tumultuosos durante la Guerra Civil Española. A pesar de estar el país dividido en dos, republicanos y nacionales organizaron sendos sorteos paralelos y diferentes.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Aunque se repita todos los años, ciertos términos siempre pueden llevar a equívocos. Y es que no, ni décimo, ni billete, número o serie son lo mismo. Por ello es mejor entender primero lo que tenemos entre nuestras manos. ¡Sobre todo si ha sido premiado!

Número: El número es una cifra de cinco dígitos que aparecen impresos en el décimo. En el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional hay disponibles 100.000 números (del 0 al 99999).

Décimo: El término "décimo" probablemente sea el más familiar para la mayoría de personas y suele ser conocido por todos los participantes en este sorteo navideño. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en la lotería navideña más importante del año. Tal como su nombre indica, se trata de la décima parte de un billete (recuerda que cada billete está compuesto por diez décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o varios décimos para participar en este sorteo tan esperado.

Billete: Un billete es un conjunto formado por diez décimos del mismo número seleccionado previamente por el jugador o comprador del boleto correspondiente a esa serie específica del Sorteo Extraordinario de Navidad. Es decir, un billete no es sinónimo del término “décimo”. Comprar un billete de este sorteo supone desembolsarse 200€, ya que el precio de cada décimo es de 20 euros. Y si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros, no solamente 400.000 ‘eurillos’.

Serie: El término más confuso para muchos es "serie". Una serie está compuesta por un conjunto formado por un billete correspondiente a cada número disponible en el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional. Es decir, cada serie contiene exactamente cien mil (100,000) billetes y a su vez cada uno de estos billetes tiene diez décimos. En esta edición del Sorteo Extraordinario de Navidad hay disponibles un total de ciento ochenta y cinco (185) series distintas en venta al público, lo que implica una oferta global o total cercana a los mil ochocientos cincuenta millones (1.850.000.000). ¡Ahí es nada!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.