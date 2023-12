El 14120, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 14120 que ha sido vendido en Alicante y Ondara (Alicante), en Vícar (Almería), en Mieres (Asturias), en Ceuta, en Las Palmas Gc (Las Palmas), en Alcalá de Henares, Móstoles y Tres Cantos (Madrid) y en Pamplona (Navarra). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo de Lotería de Navidad está compuesto por 99.999 números (y bolas). Todas estas se colocan dentro de uno de los famosos bombos utilizados para este sorteo tan esperado en España: el bombo que contiene los números seleccionados para el sorteo extraordinario y otro bombo donde se encuentran los diferentes premios a repartir.

Una vez da comienzo el sorteo extraordinario, sale una bola del bombo que contiene los números y seguido sale otra bola del bombo donde están ubicados los diferentes premios a repartir.

Este sorteo se celebra todos los años cada 22 de diciembre y reparte un total acumulado aproximado de más o menos unos 2.520 millones de euros en premios. En total son 172 millones de décimos emitidos, los cuales se dividen en 180 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete se divide, a su vez, en 10 décimos, siendo el coste de cada uno de ellos de 20 euros.

Con respecto al número de premios repartidos por la Lotería de Navidad, este sorteo es el que más premios reparte comparado con otros sorteos que tienen lugar en España. En total, son aproximadamente unos 26 millones de décimos los que acaban siendo agraciados tras el sorteo del 22 de diciembre.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y realizadas las verificaciones necesarias sobre los números extraídos y los diferentes premios asignados a cada uno, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero desde el mismo día del sorteo: el 22 de diciembre.

Sin embargo, dependiendo del importe del premio ganado existen diferentes métodos para poder cobrarlo. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo ganado, se puede reclamar y cobrar en cualquier establecimiento autorizado para la venta y compra de loterías y apuestas estatales.

Además, existe la opción tanto para aquellos agraciados con importes inferiores como superiores a los mencionados anteriormente; poder cobrar sus respectivos premios mediante Bizum o mediante pago directo en metálico.

En caso contrario, cuando hablamos sobre aquellos importes superiores nombrados anteriormente, el método para cobrar el premio de la Lotería de Navidad pasa obligatoriamente por realizar esta gestión a través de las entidades financieras autorizadas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular en España para enviar dinero de forma rápida y cómoda entre personas. Sin embargo, pocos saben que a través de Bizum también se pueden cobrar algunos premios ganados en la Lotería de Navidad. Este es el caso concreto del premio denominado "pedrea", que se puede reclamar directamente en una Administración de Loterías y Apuestas del Estado si su importe no supera los 2.000 euros.

El proceso para cobrar el premio mediante Bizum es bastante sencillo. Primero, deberás acercarte a una administración de lotería autorizada donde te hayan informado sobre tu premio ganado. Luego, ingresas a la aplicación móvil o web bancaria y generas un código QR específico para recibir el dinero correspondiente al premio ganado en tu cuenta bancaria.

Por último, deberás mostrar este código QR al trabajador o empleado encargado en dicha administración, quien lo validará y procederá a realizar directamente el ingreso del dinero correspondiente al décimo ganador en tu cuenta bancaria asociada.

Así que ya sabes cómo recibir fácilmente y al instante el dinero correspondiente al décimo ganador en la Lotería de Navidad agraciado con la pedrea gracias a Bizum. Una forma rápida y segura que te permitirá disfrutar aún más las fiestas navideñas con un dinerillo extra.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.