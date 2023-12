21024, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 21024 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, Sant Adrià de Besòs y Terrassa (Barcelona), en Astorga (León), en Sort (Lleida), en Madrid, en Beniajan (Murcia), en Málaga, en Toledo y en Valencia. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad jamás sería igual sin ellos. Y es que los niños del colegio de San Ildefonso tienen cada año la misión de cantar los números que salen en el sorteo navideño.

Esta tradición navideña tiene su origen en 1771, cuando durante el reinado del rey Carlos III, un niño del colegio se convirtió en el primer estudiante en cantar los números ganadores en el sorteo navideño. Desde entonces, los niños y niñas del colegio San Ildefonso ponen voz a la banda sonora del día 22 de diciembre.

Aunque son solo unos pocos los que tienen la oportunidad de subirse al escenario, cada año se presentan decenas de niños como voluntarios para cantar los premios de la Lotería de Navidad. Sin embargo, no cualquiera puede ser elegido y hay que cumplir con ciertos requisitos: tener más de ocho años, poseer una buena voz o fluidez verbal, entre otros.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda. Y es que, tanto si te toca a ti como a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. Así, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra hay que calcular un 20% en concepto de retención.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades reales para ganar el Gordo en el sorteo navideño más esperado del año, debemos tener en cuenta varios factores clave para entenderlo mejor.

En primer lugar, cabe destacar que existen 100.000 bolas dentro del bombo durante el sorteo navideño; esto quiere decir que las posibilidades son muy reducidas, ya que solo existe un 0,001% (una entre cien mil) posibilidades para acertar el número ganador del primer premio.

Naturalmente, a mayor cantidad de décimos comprados, mayor será tu probabilidad para ganar algo en el sorteo navideño; lo mismo ocurre si ampliamos el abanico de premios, la probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Y si uno se conforma solo con el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido son aún mayores: un 9,99%.

En resumen, aunque ganar el Gordo en la Lotería de Navidad es una tarea difícil debido a las escasas probabilidades, cada año miles de personas se animan a participar en este sorteo lleno de ilusión y esperanza. Además, existen otros premios como la pedrea que reparte miles de euros en premios y puede ser una agradable sorpresa para comenzar las fiestas navideñas con un poco más de dinero. No importa cuál sea tu suerte en este sorteo, lo importante es disfrutar del espíritu navideño y compartir momentos especiales con tus seres queridos.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.