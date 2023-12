98422, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha entregado sus premios anuales, y entre los números agraciados se encuentra el número 98422 que ha sido vendido, entre otros, en Carballo (A Coruña), en Telde (Las Palmas), en Madrid, en Arroyo de la Miel y Las Lagunas (Málaga), en Pontevedra, en Alfara del Patriarca, Burjassot y Carcaixent (Valencia) y en Ávila. Si eres uno de los afortunados poseedores de este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

A pesar de que pueda parecer que la pedrea reparte una cantidad pequeña de dinero, nada más lejos de la realidad. De hecho, esta modalidad reparte en total 1.794.000 euros en premios. ¡Nada mal! La diferencia radica en que estos son premios mucho más bajos que el Gordo o los demás premios principales del sorteo navideño. Así pues, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por décimo ganador.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Hacienda siempre es uno de los grandes ganadores en el sorteo navideño. Esto es así tanto si te toca a ti como si le toca a otra persona; la Agencia Tributaria siempre se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, existen algunos premios del sorteo extraordinario que están exentos del pago impuestos. En concreto, todos aquellos inferiores a 40.000 euros están libres de cargas impositivas. A partir de esa cantidad, hay que calcular un 20% de retención.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% de que tu décimo coincida con el número del primer premio del sorteo. En otras palabras, tus posibilidades son una entre 100.000.

Naturalmente, a mayor cantidad de décimos comprados, mayores serán las probabilidades. Lo mismo ocurre si ampliamos el rango y consideramos los premios secundarios; la probabilidad aumenta al 5%. Y si solo nos conformamos con recuperar lo invertido, las posibilidades se incrementan aún más: un 9,99%.

En resumen, la pedrea reparte miles de euros en premios y puede ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con algo más dinero en nuestros bolsillos. Sin embargo, es importante recordar que siempre hay que pagar impuestos por los premios superiores a los límites establecidos por Hacienda. Además, las probabilidades de ganar cualquier premio en la Lotería de Navidad son bastante bajas y dependen del número total de décimos vendidos y del rango al cual optemos.

Así que no te desanimes si no has sido agraciado con uno de los premios principales este año; recuerda que participar también implica apoyar causas benéficas y contribuir al espíritu navideño. ¡Buena suerte en el próximo sorteo!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.