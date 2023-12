85006, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha revelado sus números premiados anuales, y entre ellos se encuentra el número 85006 que ha sido vendido, entre otros, en El Campello (Alicante), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Jerez de la Frontera y San Fernando (Cádiz), en Baza (Granada), en Boñar (León), en Vigo (Pontevedra), en Vila-Seca (Tarragona), en Gandia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trate de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibe 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será menor, con 100 euros por décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Es bien sabido que quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. Sin importar si te toca a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. Por ejemplo, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra es necesario calcular una retención del 20%.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es probable que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería cambia cada año. Esto no siempre fue así; en realidad, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no contaban con ninguna imagen impresa sobre ellos y solo mostraban el número del sorteo y su fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó a añadirse una imagen relacionada con la Navidad y su simbolismo religioso.

Para este año en particular, la obra de arte representada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro, que data de 1470 y se exhibe en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. En realidad, se trata de un conjunto compuesto por tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si has ganado un premio en la Lotería de Navidad 2023 pero tu décimo está dañado debido a que lo metiste en la lavadora o se rompió una parte, no te apresures a tomar medidas irreversibles. Una de las peores cosas que puedes hacer es intentar pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva u optar por otras ideas "locas". Esto podría ser considerado como un intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración oficial de Loterías para que puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que sea enviado a Loterías y Apuestas del Estado. Estos a su vez lo enviarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para tratar de comprobar si se trata efectivamente de un boleto auténtico.

Recuerda que aunque ganar la pedrea no sea igual al Gordo millonario, recibir ese dinero extra siempre será bienvenido para hacer frente a los gastos navideños. Además, cada año la Lotería de Navidad trae consigo nuevas imágenes de obras de arte que enriquecen la tradición y el simbolismo de este famoso sorteo. Y si por alguna razón tu décimo resulta dañado, es importante seguir los procedimientos correctos para garantizar su validez.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.