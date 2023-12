El 81301, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 81301 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Madrid, en Consuegra y Toledo (Toledo), en Alaquàs, Albaida, Aldaia, Alzira y Xàtiva (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad jamás sería igual sin ellos. Y es que los niños del colegio San Ildefonso tienen cada año el honor y la responsabilidad de cantar los números ganadores del sorteo en directo y por televisión.

Esta hermosa tradición navideña tiene sus raíces en el año 1771 durante el reinado del rey Carlos III cuando un niño del colegio San Ildefonso fue elegido para cantar por primera vez los números ganadores en público.

Desde entonces, estos jóvenes talentosos se han convertido en una parte integral de la Lotería de Navidad, poniendo su dulce voz al servicio del sorteo. Si bien muchos niños se ofrecen voluntariamente para participar en este evento, solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario. Para ser seleccionados, deben cumplir con ciertos requisitos como tener más de ocho años y demostrar una buena voz o fluidez verbal.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa debido a los diferentes términos utilizados. Sin embargo, es importante entender las diferencias entre ellos para saber qué tenemos entre manos cuando compramos un boleto premiado.

- Número: Es una combinación única de cinco cifras impresas en el décimo. En el Sorteo de Navidad hay 100.000 números disponibles, que van desde el 00000 hasta el 99999.

- Décimo: Es el boleto o papel que compramos individualmente. Como su nombre lo indica, representa la décima parte (1/10) del billete completo. Cada número tiene disponibles 1.950 décimos y cada uno cuesta 20 euros.

- Billete: Un billete está compuesto por diez décimos del mismo número. Comprar un billete significa adquirir las diez fracciones correspondientes a ese número específico. Los billetes tienen un valor total de 200 euros.

- Serie: Una serie es un conjunto formado por todos los billetes correspondientes a cada uno de los números disponibles en el Sorteo de Navidad. En esta edición, hay 185 series disponibles, lo que equivale a un total aproximado de 1.850 millones de décimos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si has sido agraciado con un premio de la pedrea o cualquier otro premio igual o inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Tienes la opción de recibir el dinero en efectivo o mediante Bizum, una plataforma digital para transferencias instantáneas.

Sin embargo, si tu premio supera los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

En resumen, la Lotería de Navidad nos brinda emociones y alegrías cada año. Los niños cantores del colegio San Ildefonso son parte integral del sorteo, los términos como número, décimo, billete y serie tienen significados distintos y es importante entenderlos correctamente al comprar un boleto premiado. Y finalmente, si has ganado un premio menor a 2.000 euros puedes cobrarlo directamente en una administración de lotería o mediante Bizum; mientras que para premios superiores deberás dirigirte a una entidad financiera autorizada. ¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.