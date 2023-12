78023, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 78023 que ha sido vendido en Madrid. ¡Felicidades! Has ganado en la categoría de pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad es una tradición con más de 200 años de historia en España. Se celebró por primera vez en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica. En ese momento, Cádiz era una región que resistía el avance francés y necesitaba recaudar fondos para financiar la Guerra de Independencia.

En sus inicios, el sorteo se realizaba en Andalucía y luego se trasladó a Madrid. No fue hasta el año 1892 cuando se utilizó por primera vez el nombre "Lotería de Navidad". Cinco años después, los décimos ya estaban impresos con este nombre.

Incluso durante la Guerra Civil española, el sorteo continuó celebrándose. A pesar del conflicto y las divisiones políticas del país en aquel momento, tanto republicanos como nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

Una parte fundamental y emblemática de la Lotería de Navidad son los niños del colegio de San Ildefonso, quienes tienen la tarea de cantar los números premiados. Esta tradición tiene sus raíces en 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio fue el primero en cantar los números premiados.

Cada año, decenas de niños se presentan como voluntarios para tener la oportunidad de subirse al escenario y formar parte del sorteo. Sin embargo, no cualquiera puede participar, ya que deben cumplir ciertos requisitos como tener más de ocho años y contar con una buena voz o fluidez verbal.

La participación de los niños del colegio San Ildefonso en el sorteo es una parte entrañable y esperada por todos durante la celebración navideña.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido afortunado y has ganado un premio en la Lotería de Navidad, no tienes que preocuparte por declararlo ante Hacienda. En el caso del Gordo, el segundo o tercer premio sí es necesario tributar sobre ellos. Sin embargo, para los premios menores como la pedrea no hay ninguna carga impositiva.

Cuando acudas a reclamar tu premio a una entidad financiera autorizada, recibirás el dinero correspondiente sin tener que hacer ninguna declaración adicional. La Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente si se trata de un premio sujeto a impuestos.

La Lotería de Navidad sigue siendo uno de los eventos más esperados durante las fiestas. Aunque ganar un gran premio es el sueño de muchos, los premios menores como la pedrea también tienen su encanto y pueden brindar un alivio económico para comenzar la Navidad con alegría.

La historia y tradición de este sorteo, junto con la participación de los niños de San Ildefonso, forman parte del folclore navideño en España. Además, la exención fiscal sobre los premios menores hace que sea aún más emocionante recibir una pequeña ganancia sin tener que preocuparse por declaraciones adicionales.

La Lotería de Navidad continúa siendo una tradición arraigada en la sociedad española y cada año millones de personas compran sus décimos con la esperanza de ser agraciados. Aunque no todos ganen grandes premios, el simple hecho de participar ya es motivo de ilusión y expectativa en estas fechas tan especiales.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.