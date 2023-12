49787, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha publicado los números premiados de su edición anual. Entre ellos se encuentra el número 49787 que ha sido vendido en Santiago de Compostela (A Coruña), ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor, 100 euros por décimo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido uno de los afortunados en conseguir un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has ganado el Gordo, el segundo o tercer premio sí tendrás que tributar, pero al ir a cobrarlo en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Además, los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad debemos tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% (una entre cien mil) para que tu décimo tenga el número del primer premio.

Naturalmente, si tienes más décimos aumentan tus posibilidades y si ampliamos los abanicos de premios las probabilidades aumentan al 5% de ganar algo en la Lotería de Navidad. Si solo buscas el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido son aún mayores, del 9,99%.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo, es decir, desde el 22 de diciembre y una vez finalizadas las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

El método para cobrarlo puede variar. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo se puede reclamar en cualquier establecimiento oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, puedes cobrar tu premio a través de Bizum o recibirlo en metálico.

En caso de premios con cantidades superiores, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para hacer efectivo el cobro.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.