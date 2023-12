El 17165, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año en España. Cada 22 de diciembre, miles de personas participan en este sorteo en busca de la suerte y la posibilidad de ganar algún premio. Entre la lista de números premiados, destaca el número 17165 que ha sido vendido en Trujillo (Cáceres), en Rota (Cádiz), en Granada, en Marbella y San Pedro Alcantara (Málaga) y en Tarragona, que ha resultado agraciado con la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros al décimo.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad tiene una larga historia que se remonta a más de dos siglos atrás. Fue en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica, cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño. En aquel momento, España estaba inmersa en la Guerra de Independencia contra Francia y necesitaba recaudar fondos para hacer frente a los gastos militares.

El primer sorteo se celebró en Cádiz por iniciativa del ministro Ciriaco González Carvajal del Consejo y Cámara de Indias. La ciudad gaditana era uno de los pocos lugares que resistían el avance francés y fue elegida como sede del sorteo por su importancia estratégica.

En sus inicios, este evento no recibió el nombre actual sino hasta el año 1892 cuando fue conocido como Sorteo Extraordinario Lotería Nacional o Sorteo Especial Navideño. Cinco años después, los décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo de Navidad. A lo largo de su historia, la Lotería de Navidad ha seguido celebrándose incluso durante la Guerra Civil española, en la que se organizaron sorteos paralelos por parte de los bandos republicano y nacional.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Si alguna vez has comprado un décimo para el Sorteo de Navidad, habrás notado que cada año presenta una imagen diferente. Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa y consistían únicamente en un número y la información del sorteo.

Fue a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó a incorporarse una imagen relacionada con la Navidad en los décimos. Esta tradición se mantuvo hasta nuestros días y cada año se selecciona una obra artística para ser plasmada en ellos.

Por ejemplo, este año se ha elegido La Natividad del Maestro de Sopetrán como imagen para los décimos del Sorteo del 22 de diciembre. Esta pintura data del año 1470 y forma parte del patrimonio artístico español exhibido en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas que muestran La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

La diferencia entre un décimo y una participación

Cuando jugamos a la Lotería de Navidad es importante entender las diferencias entre un décimo y una participación. Un décimo es un boleto oficial emitido por la Administración de Loterías. Al adquirir un décimo, estás apostando 20 euros por un número específico y, en caso de resultar premiado, el premio correspondiente será exclusivamente tuyo.

Por otro lado, una participación es una fracción de un décimo que puede ser vendida por personas, asociaciones o empresas. Las participaciones suelen tener un coste inferior a los 20 euros del décimo completo y, en consecuencia, su premio también es proporcionalmente menor. Es importante mencionar que algunas veces el coste de una participación puede ser superior al valor real del décimo jugado. Esto ocurre cuando se compran participaciones para apoyar causas benéficas o financiar viajes escolares.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.