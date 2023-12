01267, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 01267 que ha sido vendido en Villaviciosa (Asturias).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en el Sorteo Extraordinario es Hacienda y esto no es ninguna sorpresa para nadie. Tanto si te toca a ti como si le toca a otra persona, la Agencia Tributaria se llevará su parte correspondiente en impuestos sobre tus ganancias en este sorteo excepcional. Sin embargo, hay algunos premios que están libres de impuestos y, por lo tanto, podrás disfrutarlos sin tener que preocuparte por reducir tu ganancia neta debido a cargas impositivas adicionales. Por ejemplo, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cifra hay que calcular un 20% de retención para Hacienda.

La diferencia entre un décimo y una participación

Cuando juegas a la Lotería de Navidad, es importante tener en cuenta que no es lo mismo tener un décimo que una participación. Un décimo es un boleto completo con el número que has seleccionado y tiene un coste fijo de 20 euros. Si te toca el premio, recibirás la totalidad del premio correspondiente al número completo del décimo que hayas adquirido, siempre y cuando no lo hayas compartido con otras personas.

Por otro lado, las participaciones son fracciones de un décimo que pueden ser creadas por personas, asociaciones o empresas para venderlas por separado. Estas suelen tener un costo inferior al valor nominal del décimo completo (menos de 20 euros) y también tienen una fracción proporcional del premio total correspondiente al número seleccionado en el sorteo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero cada año los décimos de la Lotería de Navidad presentan una imagen diferente en su diseño. Esto no siempre fue así. De hecho, durante muchos años los décimos simplemente mostraban el número del sorteo junto con el nombre y la fecha.

Sin embargo, a partir de los años 40 del siglo XX se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y su temática religiosa en estos billetes especiales. Esta tradición continúa hasta el día de hoy, y cada año se selecciona una obra de arte que representa algún aspecto del nacimiento de Jesús o la celebración navideña.

Para este año, la imagen plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta pintura, que data de 1470 y se encuentra exhibida en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. El cuadro incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Recuerda que aunque no hayas ganado el Gordo, recibir un premio como la pedrea puede ser motivo suficiente para alegrarte durante las fiestas navideñas. Además, si cuidas bien tu dinero extra y lo gastas sabiamente, puede ayudarte a aliviar un poco los gastos extras típicos de esta época. ¡Feliz Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.