47125, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 47125 que ha sido vendido en Pinoso (Alicante) y en Telde (Las Palmas). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo anual de Lotería de Navidad reparte numerosos premios entre los participantes afortunados. Sin embargo, el premio más numeroso y que llega a más gente es el conocido como "la pedrea". En total, son 1.794 los números agraciados con este tipo de premio en el sorteo navideño español por excelencia.

Cada uno de estos números está premiado con una cantidad fija: 1.000 euros por serie completa o billete entero adquirido por un único jugador. Si tienes la suerte de poseer un décimo del número premiado con la pedrea, recibirás 100 euros como premio.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, es importante tener en cuenta las diferencias entre un décimo y una participación. Al adquirir un décimo, estás apostando 20 euros por él y el premio que corresponda a dicho décimo será exclusivamente tuyo, siempre y cuando no lo hayas compartido con otras personas.

Los décimos son emitidos por las Administraciones de Lotería oficiales y son considerados billetes completos. Por otro lado, las participaciones son fracciones de un décimo que pueden ser creadas por personas, asociaciones o empresas diferentes a las Administraciones. El coste de una participación suele ser inferior a los 20 euros del valor total del billete. Además, es importante tener en cuenta que algunas veces el precio de una participación puede ser superior al valor real del número jugado. Esto ocurre cuando se compran participaciones para apoyar causas benéficas o financiar viajes u otros eventos.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados ganadores en la Lotería de Navidad y has obtenido algún premio importante como el Gordo, el segundo o tercer premio, deberás tener en cuenta tus obligaciones fiscales con Hacienda. En estos casos, al acudir al banco o entidad financiera autorizada para cobrar tu premio correspondiente, se te realizará una retención fiscal.

Sin embargo, si has sido agraciado con un premio menor como la pedrea, puedes estar tranquilo. Los premios de la pedrea están exentos de carga impositiva, por lo que no tienes que preocuparte por declararlos a Hacienda. Es importante recordar que esta exención solo se aplica a los premios de la Lotería de Navidad y no necesariamente a otros sorteos o juegos de azar.

En resumen, la pedrea es uno de los premios más numerosos en el sorteo de Lotería de Navidad en España. Aunque su cuantía no sea millonaria, recibir 100 euros extra por cada décimo ganador puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas navideñas. Recuerda que jugar un décimo es diferente a tener una participación y que debes estar al tanto de tus obligaciones fiscales según el tipo y cuantía del premio obtenido. ¡Felices fiestas y mucha suerte en futuros sorteos!

