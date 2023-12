02191, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 02191 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona y Cornellà de Llobregat (Barcelona), en Órgiva (Granada), en Huelva, en Jaén, en Málaga, en Illa de Arousa (Pontevedra), en Sevilla, en Andorra (Teruel) y en Casinos (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios, concretamente 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros que están agraciados cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una vez que te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad, es importante tomar ciertas precauciones para proteger tu anonimato y gestionar correctamente tu dinero. Una recomendación clave es mantener el anonimato y evitar dar a conocer públicamente tu fortuna recién adquirida. Lo mejor es solicitar una cita previa con el director de una entidad bancaria autorizada para reclamar tu premio y realizar los trámites necesarios.

No debes confiar el décimo a nadie más, ya que los décimos son como resguardos al portador y cualquiera que lo tenga puede cobrar el premio correspondiente.

En caso de tener pareja o estar casado en régimen ganancial, se debe acudir juntos para repartir el premio a partes iguales. En caso de tener separación de bienes, el premio corresponderá al titular del décimo.

Es importante no precipitarse en gastar el dinero del premio. Antes de tomar decisiones, es recomendable meditar los próximos movimientos y consultar con expertos si es necesario. El Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero conviene ser prudente y tomar las decisiones adecuadas.

Si has adquirido una participación o compartes un décimo con otra persona, debes contactar con la otra parte para coordinar cómo cobrar el premio.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La tradición navideña de la Lotería de Navidad no sería lo mismo sin los niños del colegio San Ildefonso, quienes tienen cada año la emocionante misión de cantar los números que salen en el sorteo. Esta tradición tiene sus orígenes en 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio fue el primero en cantar los números ganadores. Desde entonces, los niños del colegio San Ildefonso ponen su voz a la banda sonora del 22 de diciembre.

Cada año se presentan decenas de niños como voluntarios para tener la oportunidad única e inolvidable de cantar los premios junto a sus compañeros. Sin embargo, no cualquiera puede hacerlo; se deben cumplir ciertos requisitos como tener más de ocho años y poseer una buena voz o fluidez verbal.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio de la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso del Gordo, el segundo premio o el tercero, será necesario tributar; sin embargo, al acudir a la entidad financiera autorizada para reclamar el premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. En el caso de un premio menor como la pedrea, está exento de carga impositiva.

En resumen, ganar en la Lotería de Navidad es una alegría que puede cambiar nuestras vidas y brindarnos un dinero extra para las fiestas. Es importante proteger nuestro anonimato y gestionar correctamente nuestros premios. Además, no debemos olvidar el papel especial que juegan los niños del colegio San Ildefonso en esta tradición navideña tan querida por todos. Y por último, si somos agraciados con un premio menor como la pedrea, podemos estar tranquilos ya que no tendremos que declararlo a Hacienda. ¡Feliz Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.