35721, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados, destaca el número 35721 que ha sido vendido en Grado (Asturias). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios, concretamente 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas navideñas con un dinerillo extra y ayudar a hacer frente a los gastos típicos de esta época del año.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El mundo de la Lotería de Navidad está lleno de términos que pueden resultar confusos para muchas personas. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones son solo algunos ejemplos. Por eso mismo y en lo que respecta a los premios menores en la Lotería de Navidad, es importante conocer las diferencias entre ellos:

Pedrea: son todos aquellos números extraídos del bombo del sorteo que no corresponden a ninguno de los grandes premios. Cada número recibirá un premio consistente en 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total, se reparten 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Esto significa que todos los décimos de Lotería de Navidad que terminen con esa cifra obtendrán un premio en forma de reintegro. La cantidad del premio será igual a la cantidad jugada, es decir, 20 euros por décimo premiado con el reintegro. Cabe mencionar que en cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros, lo que supone una suma total de 200 euros por serie.

Terminaciones: este es otro tipo de premio menor que muchas personas no comprenden del todo. Se trata simplemente de las dos últimas cifras del número agraciado con el primer, segundo y tercer premio en la Lotería de Navidad. Todos los décimos con estas dos últimas cifras recibirán un premio consistente en 1.000 euros (100€ por cada décimo). En total existen 2.997 premios correspondientes a las terminaciones.

Aproximaciones: estos son los números inmediatamente anteriores y posteriores a las cifras correspondientes a los números ganadores del primer, segundo y tercer premio en la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si uno de los números principales ganadores fuera el 45933, las aproximaciones serían el número siguiente (45934) y el anterior (45932). Cada décimo agraciado con una aproximación al Gordo recibirá un premio consistente en 2.000 euros por décimo (20 mil euros por serie). Para las aproximaciones al segundo premio, el premio es de 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo). Finalmente, las aproximaciones al tercer premio recibirán un premio de 960 euros por décimo (9.600 euros por serie).

Centenas: similares a las aproximaciones, pero en lugar de ser números cercanos, se trata de los tres primeros números del Gordo, el segundo premio, el tercer premio o los dos cuartos premios. El valor del premio para las centenas es de 100 euros por décimo y hay un total de 495 premios correspondientes a las centenas.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa para muchos. Aunque se repite cada año, ciertos términos siempre generan confusión. Es importante entender claramente lo que significan estos términos cuando tenemos un boleto ganador en nuestras manos.

Número: simplemente son las cinco cifras impresas en el décimo que hemos comprado. En el sorteo de la Lotería de Navidad existen 100.000 números posibles (del 0 al 99.999).

Décimo: este es probablemente el término más familiar y conocido para la mayoría de personas. Un décimo representa una parte del billete completo. Como su nombre indica claramente, se trata de la décima parte del billete completo (recordemos que cada billete contiene diez décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos con el mismo número impreso en ellos. Cada décimo tiene un costo fijo de 20 euros y existen exactamente 1.950 décimos para cada número.

Billete: los billetes de la Lotería de Navidad están compuestos por diez décimos con el mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete en este sorteo implica desembolsar 200 euros y no 20 euros como en el caso de los décimos individuales. Además, si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la suerte de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros y no solo 400.000 "eurillos".

Serie: este término puede ser algo confuso. Una serie se compone de todos los billetes que tienen cada uno de los números disponibles en el sorteo de la Lotería de Navidad. En otras palabras, una serie consta exactamente de 100.000 billetes que a su vez contienen diez décimos cada uno. En la edición actual, la Lotería de Navidad cuenta con un total de 185 series disponibles (es decir, 1.850 millones de décimos). ¡Eso sí que es cantidad!

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades reales para ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay un total impresionante de 100.000 bolas en el bombo del sorteo. Esto significa que existe una probabilidad muy baja del 0.001% (una entre cien mil) para que tu décimo tenga exactamente el número del primer premio.

Naturalmente, cuantos más décimos poseas, mayores serán tus probabilidades. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico de premios, ya que la probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Y si solo te conformas con el reintegro, las posibilidades de recuperar tu inversión son aún mayores, llegando a un 9.99%.

En resumen, aunque las probabilidades pueden ser bajas para ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, existen otros premios menores como la pedrea, los reintegros y las aproximaciones que aún pueden brindarte una alegría económica durante estas fiestas. Así que ¡buena suerte!

