El 87640, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 87640 que ha sido vendido en Pola de Lena (Asturias), en Malagón y Piedrabuena (Ciudad Real), en Alcobendas y Madrid (Madrid), en Caravaca de la Cruz (Murcia) y en Corella (Navarra). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, no te apresures a tomar medidas irreversibles. Una mala idea sería intentar pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva; esto se consideraría un intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración oficial y que ellos puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Estos, a su vez, lo enviarán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para intentar comprobar que se trata de un boleto auténtico.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos. Consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha.

Sin embargo, esta "norma" cambió a partir de los años 40 del siglo XX. Es entonces cuando comenzó la tradición actual de incorporar una imagen religiosa relacionada con la Navidad.

En el sorteo del 22 de diciembre de este año, la obra plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio en una administración oficial. El premio, incluidos los décimos agraciados con la pedrea, se puede cobrar en efectivo o a través de Bizum. Sin embargo, si el premio es superior a los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

En resumen, aunque ganar la pedrea de la Lotería de Navidad no te convertirá en millonario, recibir 100 euros por cada décimo premiado puede ser un buen comienzo para estas fiestas. Recuerda que si tu décimo se rompe o está dañado, es mejor acudir a una administración oficial para verificar su autenticidad. Además, cada año los décimos de Lotería de Navidad presentan una imagen relacionada con la Navidad y el arte. Por último, ten en cuenta que dependiendo del importe del premio, podrás cobrarlo en efectivo o tendrás que acudir a una entidad financiera autorizada para hacerlo efectivo.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.