El 68808, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 68808 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Altura (Castellón), en Cuenca, en Almacelles (Lleida), en Leganés y Madrid (Madrid), en Alhaurín el Grande (Málaga), en Cangas (Pontevedra), en Aldaia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Si has sido afortunado y tienes un décimo con ese número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque este premio no es millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será menor: 100 euros por décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Sin importar quién resulte ganador en la Lotería de Navidad, Hacienda siempre es el verdadero ganador. La Agencia Tributaria se lleva una parte del premio en forma de impuestos. Sin embargo, existen algunos premios que están libres de cargas impositivas. En concreto, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de impuestos. A partir de esa cifra, hay que calcular un 20% como retención.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin los niños del colegio San Ildefonso. Cada año tienen el honor y el privilegio de cantar los números que salen en el sorteo desde hace más de dos siglos atrás.

Esta bonita tradición navideña tiene sus orígenes en 1771 durante el reinado de Carlos III cuando un niño del colegio de San Ildefonso se convirtió en el primer estudiante en cantar los números de la Lotería. Desde entonces, los niños de este colegio son parte fundamental del sorteo del 22 de diciembre.

Aunque muchos niños se presentan como voluntarios para tener la oportunidad de subirse al escenario y cantar los premios, no todos pueden hacerlo. Hay ciertos requisitos que deben cumplir, como tener más de ocho años y una buena voz o fluidez verbal.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas debido a su facilidad, rapidez y comodidad. Sin embargo, pocos saben que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea (los premios hasta 2.000 euros).

Los pasos para cobrar el premio de la pedrea utilizando Bizum son muy sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Accede a la aplicación móvil de tu banco.

3. Genera un código QR.

4. Muestra al trabajador/a en la administración el código QR para validarlo.

Así podrás recibir al instante el dinero correspondiente a tu décimo premiado con la pedrea directamente en tu cuenta bancaria.

La Lotería de Navidad es un evento esperado por muchos cada año durante las fiestas navideñas. Aunque ganar el Gordo sería ideal, los premios menores como la pedrea también pueden traer alegrías y ayudarnos a comenzar las festividades con un poco más de dinero en nuestros bolsillos. Además, esta tradición se mantiene viva gracias a la participación de los niños del colegio San Ildefonso, quienes añaden un toque especial al sorteo con su dulce voz. Por último, herramientas como Bizum facilitan aún más el cobro de premios menores, como la pedrea, permitiendo que la administración de la Lotería de Navidad realice el pago directamente a través de la aplicación bancaria. ¡Que tengas mucha suerte en tus futuras participaciones en la Lotería de Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.