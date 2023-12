70729, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual, entre ellos, el número 70729 que ha sido vendido, entre otros, en El Campello (Alicante), en Montgat (Barcelona), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Jerez de la Frontera (Cádiz), en Sort (Lleida), en Madrid y Móstoles (Madrid), en Regueiro-Areas (Pontevedra), en Salamanca y en Gandia (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo de Navidad, el segundo o tercer premio, tendrás que tributar; sin embargo, al ir a cobrar tu premio en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Menos aún si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Es bien sabido que quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda; no hay duda al respecto. Tanto si te toca a ti como si le toca a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinario que están libres de impuestos. Así pues, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, se debe calcular un 20% de retención.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos acerca de las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que existe solo un 0,001% de posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo. Dicho en otras palabras, las probabilidades son una entre cien mil.

Naturalmente, cuantos más décimos tengas, mayores serán tus posibilidades. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico a otros premios: la probabilidad aumenta al 5%. Y si te conformas con recuperar lo invertido con el reintegro, tus posibilidades son aún mayores: un 9,99%.

Con esta información sobre los premios y las implicaciones fiscales relacionadas con la pedrea y otros premios menores en la Lotería de Navidad, puedes disfrutar aún más del dinero ganado sabiendo que no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda y que puedes utilizarlo como desees para estas fiestas navideñas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.