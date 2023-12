92971, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 92971 que ha sido vendido, entre otros, en Cedeira (A Coruña), en Albacete, en Luanco (Asturias), en Bilbao (Bizkaia), en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en Córdoba, en Granada, en Madrid y en Cartagena y Ceutí (Murcia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está compuesto por un montón de palabras con significado propio: pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones... Son tantos términos que a veces resulta útil consultar un diccionario para entenderlos mejor. En lo que respecta a los premios menores en el sorteo extraordinario navideño existen las siguientes diferencias:

Pedrea: son todos aquellos números extraídos durante el sorteo que no corresponden a ninguno de los premios principales. Cada número premiado con la pedrea recibe 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total, se reparten 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Por lo tanto, todos los décimos cuyo número acabe en esa cifra están premiados con el reintegro. La cantidad del premio es igual al valor del décimo jugado, es decir, 20 euros por décimo premiado con el reintegro. Es curioso destacar que en cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros que reciben 200 euros por serie.

Terminaciones: otro de los premios menores que genera confusión es el de las dos últimas cifras de los números agraciados con el Gordo, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Estos números tienen un valor de 1.000 euros (100€ por décimo) y existen un total de 2.997 terminaciones premiadas.

Aproximaciones: se refiere a los números inmediatamente anteriores y posteriores a las cifras correspondientes a los números ganadores del primer, segundo y tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Por ejemplo, si uno de los números principales fuera "45933", las aproximaciones serían "45934" y "45932". Cada décimo ganador con una aproximación al Gordo recibe 2.000 euros (20.000 euros por serie). Si se trata de una aproximación al segundo premio, son 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo). Por último, las aproximaciones al tercer premio están premiadas con 960 euros por décimo (9.600 euros por serie).

Centenas: este premio es similar a las aproximaciones, pero se refiere a los números que tienen las tres primeras cifras de un número ganador del Gordo, el segundo premio, el tercer premio o los dos cuartos. La cuantía del premio es de 100 euros por décimo y hay un total de 495 premios de 1.000 euros la serie correspondientes a centenas.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos. Tan solo mostraban un número y el nombre y fecha del sorteo.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de la década de 1940 del siglo XX. Fue entonces cuando comenzó la práctica actual de incluir una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en los décimos.

En el sorteo del 22 diciembre del presente año se ha plasmado en los billetes una obra artística conocida como "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo Nacional del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y se estropeó o porque se rompió, no te apresures a tomar medidas irreversibles. Una de las peores cosas que puedes hacer es intentar pegar los trozos con pegamento, cinta adhesiva o cualquier otra solución "loca". Esto podría considerarse un intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Estos, a su vez, lo enviarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para tratar de comprobar su autenticidad como boleto válido.

