68645, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 68645 que ha sido vendido en Huelma (Jaén). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y afrontar los gastos navideños.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa por cobrar tu premio o simplemente quieres estar seguro/a sobre cuánto tiempo tienes para hacerlo, debes saber que los décimos premiados caducan a los tres meses después del día en que se celebra el sorteo extraordinario: el 22 de marzo de 2024 es tu fecha límite para cobrar tu premio.

La diferencia entre un décimo y una participación

Es importante entender las diferencias entre tener un décimo y tener una participación al jugar a la Lotería de Navidad.

Cuando juegas con un décimo estás apostando directamente por ese número y pagas 20 euros por él. Ese décimo es exclusivamente tuyo y cualquier premio que le corresponda será para ti, a menos que hayas compartido ese décimo con otras personas.

En cambio, las participaciones son diferentes. Las participaciones son fracciones de un décimo y no son emitidas por la Administración, sino por personas, asociaciones o empresas. El costo de una participación es menor a los 20 euros del décimo completo, pero también lo es el premio en caso de resultar ganador/a. Es importante tener en cuenta que a veces el costo de una participación puede ser superior al valor real del número jugado, esto ocurre cuando se compran participaciones destinadas a viajes de estudios o asociaciones benéficas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede ser confusa debido a los diferentes términos utilizados. Aunque sea un sorteo anual muy famoso en España, muchas veces no queda claro qué significan ciertos términos relacionados con este juego.

El número hace referencia a las cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad existen 100.000 números diferentes (del 0 al 99999).

El décimo es el boleto o papel que compramos para jugar. Como su nombre indica, representa la décima parte del billete completo (recordemos que los billetes están compuestos por diez décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos para un mismo número y cada uno cuesta 20 euros. De cada número existen 1.950 décimos.

El billete está formado por diez décimos del mismo número. Comprar un billete de Lotería de Navidad implica desembolsar 200 euros, ya que contiene diez décimos. Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, ganarás 4 millones de euros.

La serie es el término más confuso. Una serie está compuesta por un billete de cada número en el sorteo de Lotería de Navidad. Esto significa que una serie tiene 100.000 billetes, cada uno con diez décimos. En esta edición, la Lotería de Navidad cuenta con 185 series disponibles (1.850 millones de décimos).

Estas son algunas diferencias clave a tener en cuenta al jugar y ganar en la Lotería de Navidad. Recuerda que si tienes un décimo premiado, tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente para poder cobrar tu premio y disfrutarlo a tiempo para las fiestas navideñas.

¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.