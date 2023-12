El 66992, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados en su edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 66992 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en Biar y Orihuela (Alicante), en Cádiz, en Alcalá de Henares y Madrid (Madrid), en Beniel (Murcia), en Vilanova de Arousa (Pontevedra), en Tocina (Sevilla) y en Zaragoza. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no hayas notado que la imagen en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos. Consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta "norma" cambió a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando comenzó la tradición actual de incorporar una imagen religiosa relacionada con la Navidad.

Este año, la obra de arte plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se puede ver en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año se premian 26 millones de décimos en la Lotería de Navidad. Se reparten más de 2.500 millones de euros en miles de premios:

- El Gordo de Navidad: un premio de 4.000.000 euros y 400.000 euros por décimo.

- Segundo premio: un premio de 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros al décimo.

- Tercer premio: un premio de 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.

- Cuartos premios: dos cuartos premios, cada uno con una serie agraciada con 200.000 euros y un décimo ganador con 20.000 euros.

- Quintos premios: ocho quintos premios, cada uno con una serie agraciada con 60.000 euros y un décimo ganador con 6.000 euros.

- Pedrea (premio menor): se reparten 1.794 series que reciben cada una un premio de 1.000 euros y los décimos ganadores obtienen 100 euros.

- Aproximaciones al primer/segundo/tercer premio: se entregan dos series para cada aproximación, con cuantías que varían entre los 20,00€ (serie) y los 2,00€ (décimo).

- Centenas del primer/segundo/tercer/cuarto/décimos del cuarto/vigésimos del tercer/vigésimos): se otorgan diferentes cantidades a las centenas según el número del sorteo navideño que coincidan, siendo el mínimo 100€ (décimo).

- Terminaciones primer/segundo/tercer/cuarto/décimos del cuarto/vigésimos del tercer/vigésimos): se otorgan 1.000€ a la serie y 100€ al décimo premiado.

- Reintegros: se premian 9.999 series con 200 euros cada una (20 euros por décimo ganador).

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que la pedrea reparte poco dinero, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, este premio riega España con un total de 1.794.000 euros. ¡No es poca cosa! La diferencia está en que se trata de premios con cantidades mucho menores en comparación al Gordo o los demás premios principales de la Lotería de Navidad. Por tanto, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por su décimo ganador.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.