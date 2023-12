65643, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 65643 que ha sido vendido, entre otros, en Almería, en Córdoba, en Peguera (Illes Balears), en Pozo Alcón (Jaén), en Madrid, en Málaga, en O Grove (Pontevedra), en Golmayo (Soria) y en Valencia y Villanueva de Castellón (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea dentro del total de los 99.999 números que tiene el sorteo. Entre todos esos números, se reparten un total de 1.794.000 euros que "riegan" toda España con cierta alegría y consuelo para aquellos que no lograron obtener los grandes premios.

La pedrea no es el premio al que todos aspiran y desean, pero sí es lo suficiente para recuperar el dinero invertido en los décimos y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos o familiares.

Si deseas consultar todos los números agraciados con los 1.000 euros correspondientes a la pedrea en esta edición particular del Sorteo Extraordinario de Navidad, puedes hacerlo a través del sitio web oficial o utilizando directamente el comprobador online ofrecido por las autoridades competentes.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, podrás cobrar tu premio de la Lotería de Navidad en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Tanto los décimos agraciados con la pedrea como otros premios de menor cuantía se pueden cobrar en metálico o vía Bizum, dependiendo de tus preferencias y necesidades.

Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria. Este requisito es establecido por las normativas vigentes para garantizar la seguridad y transparencia en las operaciones financieras.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad cambia cada año. No siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos. Consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en cada décimo.

En esta edición particular del Sorteo Extraordinario de Navidad, la obra plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Esta pintura, que data del año 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. La imagen en realidad es un conjunto que incluye tres tablas: la Anunciación, la Natividad y el Tránsito de la Virgen.

Estas imágenes artísticas en los décimos no solo añaden un toque estético a los boletos de lotería, sino que también refuerzan el espíritu navideño y cultural asociado a esta tradición ancestral.

En resumen, aunque no hayas ganado uno de los grandes premios millonarios de la Lotería de Navidad, obtener la pedrea puede ser una agradable sorpresa. Los 1.000 euros por serie o los 100 euros por décimo pueden ayudarte a comenzar las fiestas navideñas con un poco más de alegría y alivio económico. Recuerda que siempre puedes consultar los números premiados para verificar si te encuentras entre los agraciados y conocer las opciones para cobrar tu premio. ¡Felices fiestas!

