24488, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 24488 que ha sido vendido en Barcelona y Sant Boi de Llobregat (Barcelona). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya es toda una "institución" con más de 200 años a sus espaldas desde su primera celebración en diciembre del año 1812 en Cádiz durante la plena invasión napoleónica en España.

En aquellos tiempos difíciles marcados por el elevado coste que suponían las guerras contra Francia y las necesidades económicas para hacerles frente, el ministro Ciriaco González Carvajal tuvo una idea revolucionaria: crear un sorteo de Navidad para recaudar fondos.

La primera referencia al nombre actual "Sorteo de Navidad" fue en diciembre de 1892, pero no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con este nombre. A pesar de las circunstancias históricas, el Sorteo de Navidad nunca dejó de celebrarse, ni siquiera durante la Guerra Civil española cuando se organizaron sorteos paralelos y diferentes por parte republicana y nacional.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Si alguna vez te has preguntado por qué los décimos de la Lotería de Navidad siempre tienen imágenes impresas en ellos, la respuesta se remonta a los años 40 del siglo XX.

Durante los primeros sorteos, los décimos eran simples números sin ninguna imagen adicional. Sin embargo, a partir del año 1940 se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la temática navideña en cada edición del sorteo.

Este año, el diseño plasmado en los décimos corresponde a una obra maestra llamada "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Esta pintura que data del año 1470 y que se encuentra expuesta en el Museo Nacional del Prado representa el nacimiento de Jesús. El conjunto pictórico consta además de otras dos tablas: "La Anunciación" y "El Tránsito de la Virgen".

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Si eres uno/a de los/as agraciados/as con un premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, hay algunas recomendaciones importantes que debes tener en cuenta.

En primer lugar, es fundamental proteger tu anonimato. Aunque es normal querer celebrar y compartir la alegría con los demás, mantener tu fortuna en secreto puede ser una buena opción. Para cobrar el premio, es necesario pedir una cita previa con el director de la entidad bancaria donde deseas reclamarlo. Recuerda que todo premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Además, es importante no confiar tu décimo premiado a nadie, ya que estos son al portador y cualquier persona que lo tenga en su poder puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, debes acudir junto/a a ella para reclamar el premio si están casados bajo régimen de gananciales, ya que deberán repartirlo al 50%. En caso de tener separación de bienes, el premio será del titular del décimo.

Asimismo, ten cuidado al gastar el dinero del premio. Tómate tu tiempo para planificar tus próximos movimientos y consulta con expertos si es necesario. El Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero conviene tomar decisiones meditadas.

Si posees una participación o compartes un décimo con otras personas, debes ponerte en contacto con ellos para coordinar cómo cobrar cada parte correspondiente al premio obtenido.

Recuerda siempre jugar con responsabilidad y disfrutar del espíritu navideño más allá de los resultados económicos obtenidos en la Lotería de Navidad. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.