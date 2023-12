79628, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 79628 que ha sido vendido en Ferrol (A Coruña), ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no siempre fue así. En sus inicios y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos. Consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando comenzó a incorporarse una imagen con temática religiosa relacionada con la Navidad. Este año, la obra plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y puede ser admirado en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús y consta de tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos de las probabilidades de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo, es decir, una entre 100.000.

Naturalmente, cuantos más décimos tengas, mayores serán tus probabilidades. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico de premios: las posibilidades de ganar algo en la Lotería de Navidad aumentan al 5%. Y si solo te conformas con el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido son aún mayores: un 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

En cada edición del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se premian 30 números con la pedrea entre los 99.999 números disponibles. La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros que se distribuyen por toda España y brindan cierta alegría a quienes resultan agraciados.

Aunque no es el premio al que todos aspiran y desean, es suficiente para recuperar el dinero invertido y permitirse un buen regalo o celebración junto a amigos o familiares.

Si deseas consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad, puedes hacerlo a través del sitio web oficial o utilizando directamente el comprobador de décimos.

La Lotería de Navidad tiene diferentes categorías y premios para satisfacer a todos los participantes. Aunque las probabilidades de ganar el Gordo son muy bajas, la pedrea ofrece una oportunidad de recuperar parte o la totalidad del dinero invertido en décimos. Además, cada año los décimos cuentan con una imagen de una obra de arte relacionada con la Navidad, lo que añade un toque cultural a este tradicional sorteo.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.