El 56726, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad es una tradición muy esperada en España, y este año se han anunciado los números premiados. Entre ellos, se encuentra el número 56726 que ha sido vendido en Huércal-Overa (Almería) y en Madrid, ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no sea un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si tu premio es igual o inferior a los 2.000 euros, podrás cobrarlo en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Esto incluye los décimos agraciados con la pedrea. Tendrás la opción de recibirlo en metálico o a través de Bizum. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, deberás acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido suerte y has ganado uno de los grandes premios como el Gordo o uno de los segundos o terceros lugares, tendrás que declararlo ante Hacienda. Sin embargo, si tu premio es menor como en el caso de la pedrea, no tendrás que preocuparte por ello ya que estos están exentos de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad tiene más de 200 años de historia. Su primera edición tuvo lugar en diciembre de 1812, durante la invasión de Napoleón. En ese momento, Cádiz era la única región que resistía y necesitaba recaudar fondos para financiar la Guerra de Independencia contra Francia. Fue entonces cuando Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, propuso el sorteo.

Desde aquel primer sorteo en Cádiz, el evento se ha celebrado cada año. Inicialmente se llevaba a cabo en Andalucía y luego se trasladó a Madrid. No fue hasta el 23 de diciembre de 1892 que se hizo referencia por primera vez al nombre "Lotería de Navidad". Sin embargo, no fue hasta cinco años después cuando los décimos comenzaron a imprimirse con este nombre.

La Lotería de Navidad ha sobrevivido incluso en tiempos difíciles como la Guerra Civil española. Durante ese período, el país estaba dividido y tanto los republicanos como los nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

La Lotería de Navidad es una tradición arraigada en España con más de dos siglos de historia. Aunque ganar la pedrea no te convertirá en millonario, es un premio significativo que puede ayudarte a disfrutar un poco más las fiestas navideñas. Además, si tienes suerte y ganas uno de los grandes premios, asegúrate de cumplir las obligaciones fiscales correspondientes al cobrarlo.

Recuerda siempre jugar con responsabilidad y disfrutar del espíritu festivo que rodea esta época del año. ¡Buena suerte en futuros sorteos de la Lotería de Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.