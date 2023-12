92234, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 92234 que ha sido vendido en A Coruña y Santiago de Compostela (A Coruña), en Valadouro (Lugo), en Tui (Pontevedra) y en Alfara del Patriarca (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios, concretamente son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros que están agraciados cada décimo ganador pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo, que es el 22 de diciembre, una vez termine y se realicen las verificaciones correspondientes a los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

El método para cobrarlo puede variar según el importe del premio obtenido. Por ejemplo, si el monto es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado o incluso mediante Bizum o en efectivo.

En caso de haber ganado un premio superior a esa cantidad mencionada anteriormente, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para poder cobrar el premio de la Lotería de Navidad.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres de los que se estresan fácilmente o tienes mucha ansiedad por cobrar tu premio de la Lotería de Navidad por miedo a que caduque, lo primero que debes saber es que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados tienen una validez de tres meses después del día en que se celebra el sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo.

Por lo tanto, tienes hasta esa fecha límite para poder cobrar tu premio sin ningún problema. No hay necesidad de apresurarse ni preocuparse por perder la oportunidad de reclamar lo ganado.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pudiera parecer poco dinero en comparación con otros premios mayores, ¡nada más lejos! De hecho, la pedrea reparte en España un total de 1.794.000 euros en premios. ¡Una cifra nada desdeñable! El detalle está en que estos son premios con cantidades mucho menores al Gordo y otros principales galardones del sorteo navideño.

Así pues, aunque haya miles personas agraciadas con este tipo particularmente llamado "pedrea", cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por cada décimo ganador.

La pedrea es uno de los muchos premios repartidos durante el Sorteo Extraordinario de Navidad y aunque no sea millonaria, se trata de una suma significativa que puede ayudar a aliviar los gastos navideños y empezar el año nuevo con un poco de dinero extra. Los afortunados pueden cobrar su premio desde el mismo día del sorteo y tienen hasta tres meses para reclamarlo. Aunque la pedrea no ofrece grandes sumas, es una oportunidad emocionante de ganar y disfrutar de la temporada festiva con un poco más en el bolsillo.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.