El 71532, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 71532 que ha sido vendido, entre otros, en Gijón (Asturias), en Barcelona, en Bilbao y Leioa (Bizkaia), en Madrid, en Aguilar de Campoo (Palencia), en Aldaia, Cullera y Torrent (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. El premio, incluidos los décimos agraciados con la pedrea, se podrá cobrar en metálico o vía Bizum. En cambio, si el premio es superior a los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una de las entidades financieras autorizadas para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un 0,001% (una entre cien mil) posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo. Naturalmente, a más décimos más probabilidades. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico de premios: la probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Y si uno se conforma solo con el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido son aún mayores: un 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres de los que se estresan rápido o tienes mucha ansia por cobrar tu premio de Lotería de Navidad por si caduca, lo primero que debes saber es que tienes tiempo de sobra. Los décimos premiados caducan a los tres meses tras el día de la celebración del sorteo extraordinario. Dicho de otro modo, tienes hasta el 22 de marzo de 2024 para poder cobrar tu premio.

En resumen, aunque no hayas ganado el Gordo en la Lotería de Navidad, recibir una pedrea puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra. Si has sido agraciado con esta pequeña parte del gran sorteo navideño y quieres cobrarlo en efectivo, asegúrate de que no supere los 2.000 euros. En caso contrario, deberás dirigirte a una entidad financiera autorizada para realizar el cobro e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Recuerda también que las probabilidades matemáticas juegan en contra cuando se trata del Gordo; sin embargo, optar por más décimos o conformarse con reintegros aumentará tus posibilidades de ganar algún premio. Y, por último, no te preocupes por la fecha límite para cobrar tu premio, ya que tendrás hasta el 22 de marzo de 2024 para hacerlo.

Así que disfruta de tu pedrea en la Lotería de Navidad y que este pequeño premio te ayude a afrontar los gastos navideños con algo más de aire. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.