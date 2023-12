El 51602, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad, uno de los eventos más esperados y populares en España durante las fiestas navideñas, ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 51602 que ha sido vendido en Palma de Mallorca (Illes Balears). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número ganador, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona impaciente o te preocupa que tu premio de la Lotería de Navidad caduque pronto, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para cobrarlo. Los décimos premiados tienen una validez de tres meses a partir del día del sorteo extraordinario. En otras palabras, tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo para reclamar tu premio.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar algún premio en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has ganado el Gordo, el segundo o tercer premio, sí deberás tributar ante las autoridades fiscales correspondientes. Sin embargo, al acudir a una entidad financiera autorizada para cobrar tu premio mayor y recibirlo en efectivo o mediante transferencia bancaria, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. En el caso de premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva, por lo que no tendrás que declararlos ante Hacienda.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y se estropeó o porque se rompió un trozo, es importante tomar las medidas adecuadas sin cometer errores irreparables. Una de las peores cosas que puedes hacer es intentar pegar los trozos con pegamento, cinta adhesiva u otras soluciones improvisadas. Esto se consideraría un intento de falsificación y podría invalidar el décimo.

La mejor opción en esta situación es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el daño es considerable y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que envíen el décimo a Loterías y Apuestas del Estado. A su vez, esta entidad enviará el décimo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para intentar comprobar su autenticidad.

En resumen, si has sido agraciado con un premio en la Lotería de Navidad como la pedrea, tienes tiempo suficiente para cobrarlo antes de su caducidad. Además, no tendrás que preocuparte por declararlo ante Hacienda si se trata de un premio menor como este. Si tu décimo resulta dañado o se rompe, es importante acudir a una administración de Loterías para verificar su autenticidad y evitar cometer errores que puedan invalidarlo. ¡Disfruta de tu premio y que tengas una feliz Navidad con un dinerillo extra en el bolsillo!

