35300, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 35300 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Conil de la Frontera (Cádiz), en Las Palmas Gc (Las Palmas), en Madrid y San Lorenzo del Escorial (Madrid), en Águilas (Murcia), en Málaga, en Toledo, en Eliana (Valencia) y en La Adrada (Ávila). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin los niños del colegio de San Ildefonso. Cada año, estos pequeños tienen la tarea de cantar los números que salen de los bombos durante el sorteo. Esta tradición navideña tiene sus orígenes en 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio fue el primero en cantar la Lotería. Desde entonces, los niños de San Ildefonso ponen voz a esta celebración cada 22 de diciembre. Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario, decenas de niños se presentan como voluntarios para cantar los premios. Sin embargo, no cualquiera puede hacerlo; deben cumplir ciertos requisitos como tener más de ocho años y contar con una buena voz o fluidez verbal.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno/a afortunado/a y has ganado un premio en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declararlo ante Hacienda. En el caso de ganar el Gordo, el segundo premio o el tercero, sí será necesario tributar; sin embargo, al acudir a la entidad financiera autorizada para reclamar tu premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Aún menos preocupante es si has obtenido un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no fue siempre así. En realidad, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa; solo constaban del número del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esto cambió a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando se inició la tradición actual de incorporar una imagen con temática religiosa relacionada con la Navidad en los décimos.

Este año, el cuadro elegido para ilustrar los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Esta obra datada en 1470 y exhibida en el Museo del Prado representa el nacimiento de Jesús. Se trata realmente de un conjunto compuesto por tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.