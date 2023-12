02963, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 02963 que ha sido vendido, entre otros, en Muros (A Coruña), en Almería, en Barcelona, en Cáceres, en Madrid, en San Pedro del Pinatar (Murcia), en Málaga, en Montblanc y Reus (Tarragona) y en Mislata (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario de Lotería de Navidad se celebra todos los años el 22 de diciembre y reparte un total de 2.520 millones de euros en premios. Está compuesto por 99.999 números y bolas que se colocan dentro del famoso bombo utilizado para este sorteo tan popular en España.

Durante el sorteo, una bola sale del bombo con los números y otra bola sale del bombo con los premios correspondientes a cada número ganador. Cada billete que se emite contiene 10 décimos y tiene un coste total de 20 euros.

En total, se emiten 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una, lo que suma un total aproximado de los 172 millones de décimos emitidos en todo el país.

La Lotería de Navidad es conocida por ser el sorteo que más premios reparte en España. Tras el sorteo del día 22 de diciembre, cerca de 26 millones de décimos resultan ser ganadores, lo que supone una gran alegría para muchos participantes.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

La probabilidad de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad es muy baja. Con un total de 100.000 bolas en el bombo, las posibilidades son mínimas. Se estima que existe un 0,001% (una entre cien mil) de posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, si compras más décimos o amplías tu rango y abarcas varios premios, aumentan las probabilidades. Si uno se conforma solo con el reintegro, las posibilidades se incrementan hasta un 9,99%, lo cual significa casi un 10% de probabilidades para recuperar el dinero invertido.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta antes, pero los décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad cambian su imagen cada año. Sin embargo, no siempre fue así. Durante muchos años y sorteos anteriores, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos más allá del número y la fecha del sorteo.

Esta tradición comenzó a partir de los años cuarenta del siglo XX, cuando se decidió incorporar una imagen relacionada con la Navidad en cada billete. Estas imágenes solían tener carácter religioso y representaban escenas tradicionales navideñas.

Este año en particular, la imagen impresa en los décimos corresponde a "La Natividad" pintada por el Maestro Sopetrán. Este cuadro, que data de 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. La obra es un conjunto que incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.