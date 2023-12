24124, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados de su edición anual. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 24124 que ha sido vendido en La Linea de la Concepcion (Cádiz), en Madrid, en Vigo (Pontevedra) y en Segovia. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Tanto el premio principal como los décimos agraciados con la pedrea pueden ser cobrados en metálico o vía Bizum. En caso de que el premio supere los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declararlo ante Hacienda. En el caso del Gordo, el segundo o tercer puesto, sí es necesario tributar; sin embargo, al ir a reclamar tu premio en una entidad financiera autorizada y recibirlo allí mismo, ya habrá sido retenida la parte correspondiente por la Agencia Tributaria. Aún menos tendrás que preocuparte si tu premio es menor, como ocurre con la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de Lotería de Navidad reparte numerosos premios, pero el más numeroso y que beneficia a más personas es el de la pedrea. En total, hay 1.794 números agraciados con este premio. Cada uno de estos números está premiado con 1.000 euros por serie, lo que se traduce en 100 euros por décimo del número ganador.

La pedrea en la Lotería de Navidad es un premio muy esperado y deseado por muchos participantes. Aunque no sea una suma millonaria, los 100 euros por décimo pueden ser una grata sorpresa para aquellos agraciados con este premio menor.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.