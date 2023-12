99951, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha anunciado los números ganadores. Entre ellos, se encuentra el número 99951 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en Barcelona y Lliçà d' Amunt (Barcelona), en Huelva, en Peguera (Illes Balears), en Madrid, en Molina de Segura (Murcia), en Málaga, en Sevilla y en Albaida (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibirá 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, la pedrea distribuye en toda España un total de 1.794.000 euros en premios. ¡Una cifra nada desdeñable! La particularidad está en que se trata de premios cuyas cuantías son mucho menores en comparación con el Gordo y otros premios principales de la Lotería de Navidad. Así pues, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por décimo ganador.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

¡Sí! Siempre y cuando el importe del premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, podrás cobrar tu premio de Lotería de Navidad directamente en una administración autorizada para ello. Tanto los décimos agraciados con la pedrea como cualquier otro tipo de boleto podrán ser canjeados por dinero en efectivo o mediante Bizum. Por otro lado, si el premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

A partir del mismo día del sorteo, es decir, el 22 de diciembre, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero. No obstante, es importante tener en cuenta que el método para cobrarlo puede variar. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, podrás reclamarlo en cualquier punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, tendrás la opción de cobrar tu premio mediante Bizum o en efectivo. En cambio, si se trata de un premio superior a dicha cantidad, deberás dirigirte obligatoriamente a las entidades financieras autorizadas para hacer efectivo tu premio.

Recuerda que la pedrea es solo uno de los muchos sorteos y premios que ofrece la Lotería de Navidad cada año. Si no has resultado agraciado con este número en particular, aún tienes oportunidades para ganar otros grandes premios durante esta temporada navideña. ¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.