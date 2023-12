18566, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha revelado los números ganadores de su edición anual. Entre estos números se encuentra el número 18566 que ha sido vendido, entre otros, en Santiago de Compostela (A Coruña), en Almería, en Barcelona, en Huelva, en Andújar (Jaén), en Alcobendas y Madrid (Madrid), en Sevilla, en Valencia y en Valladolid, ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo posees un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has ganado el Gordo de Navidad, el segundo o tercer premio, sí tendrás que tributar; sin embargo, al reclamar tu premio en una entidad financiera autorizada y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Menos aún tendrás que preocuparte si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

La diferencia entre un décimo y una participación

Cuando juegas a la Lotería de Navidad, hay una diferencia importante entre tener un décimo y tener una participación. Jugar con un décimo implica apostar 20 euros por un número específico. Ese décimo te pertenece y cualquier premio que corresponda al número es exclusivamente tuyo (siempre y cuando no lo hayas compartido). Además, los décimos son emitidos por las Administraciones.

En cambio, las participaciones son diferentes. Las participaciones son fracciones de un décimo y no son emitidas por las Administraciones, sino por personas, asociaciones o empresas. El costo de una participación es inferior a los 20 euros del décimo, y lo mismo ocurre con el premio correspondiente. Es importante tener en cuenta que a veces el costo de una participación es superior al valor real del décimo jugado. Esto sucede cuando se compran participaciones para viajes de estudios o asociaciones benéficas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea entre los 99.999 que conforman el sorteo. La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros, llevando cierta alegría y consuelo a diferentes partes del país. Aunque no es el premio al que todos aspiran y desean, es suficiente para recuperar la inversión realizada y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos y familiares.

Para consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad, puedes visitar el sitio web del periódico "20 Minutos" o utilizar directamente su comprobador online.

Recuerda que ganar cualquier cantidad en la Lotería puede ser emocionante y gratificante, incluso si no es un gran premio millonario como el Gordo de Navidad. Cada euro ganado puede ayudarte a hacer frente a gastos extras durante las fiestas navideñas y brindarte una pequeña alegría en esta época del año. ¡Felicitaciones nuevamente por tu premio en la pedrea de la Lotería de Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.