63398, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 63398 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Bilbao (Bizkaia), en Burgos, en Pinos Puente (Granada), en Huesca, en Madrid, en Cartagena (Murcia), en Fuengirola (Málaga), en Valverde (Santa Cruz de Tenerife) y en Vila-Seca (Tarragona). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

A partir del mismo 22 de diciembre, una vez termine el sorteo y las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero. El método para cobrarlo puede variar dependiendo del importe del premio. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado para vender loterías y apuestas del Estado. Además, puedes optar por cobrar tu premio a través de Bizum o en efectivo.

En el caso de los premios que superen esa cantidad mencionada anteriormente (2.000 euros por décimo), será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para realizar el pago correspondiente.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas fijado antes, pero cada año los décimos de Lotería de Navidad presentan una imagen diferente. Sin embargo, esto no siempre fue así. En los primeros sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos. Únicamente mostraban el número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Esta tradición comenzó a cambiar en la década de 1940 del siglo XX. A partir de entonces, se estableció la costumbre de incluir una imagen relacionada con la Navidad y que tuviera un carácter religioso en los décimos.

En este año, la obra de arte plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro, que data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. Consiste en un conjunto compuesto por tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido uno de los afortunados ganadores en obtener un premio en la Lotería de Navidad, no tienes que preocuparte por declararlo ante Hacienda. Si has tenido la suerte de ganar el Gordo o uno de los premios principales (segundo o tercero), sí será necesario tributar por ellos al acudir a reclamar tu premio a una entidad financiera autorizada. La Agencia Tributaria retendrá automáticamente su parte correspondiente al cobrarlo.

Sin embargo, si se trata únicamente de un premio menor como lo es la pedrea, estarás exento de cualquier carga impositiva. Por lo tanto, puedes disfrutar de tu premio sin preocuparte por los trámites fiscales.

