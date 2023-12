El 65055, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 65055 que ha sido vendido en Soria.

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda y esto no es ninguna sorpresa. Y es que tanto si te toca a ti como a cualquier otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su porción correspondiente en impuestos. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres del pago impositivo.

Todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos del pago impositivo y no tendrás que preocuparte por ello. Pero a partir de esa cifra, tendrás que calcular un 20% de retención para Hacienda.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Aunque se repite todos los años, ciertos términos siempre pueden generar confusión. Así que es mejor entender primero lo que tenemos entre nuestras manos, ¡sobre todo si ha sido premiado!

Número: es simplemente una combinación de cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad hay 100.000 números disponibles (del 0 al 999.999).

Décimo: probablemente este sea el término más familiar y claro para la mayoría de personas. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Tal y como su nombre indica, es la décima parte del billete (recuerda que los billetes están compuestos por 10 décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos y estos pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. De cada número existen 1.950 décimos.

Billete: los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete supone desembolsarse 200 euros y no solo 20 euros como en caso del décimo individualmente adquirido. Además, si resulta que tu billete es premiado con El Gordo, tendrás la fortuna ganada (nunca mejor dicho) de 4 millones de euros y no 400.000 euros.

Serie: este término puede ser el más confuso de todos. Una serie es un conjunto formado por un billete de cada número del sorteo de la Lotería de Navidad. Es decir, que una serie tiene 100.000 billetes que, a su vez, tienen 10 décimos cada uno. En esta edición, la Lotería de Navidad tiene disponibles 185 series en total (1.850 millones de décimos). ¡Ahí es nada!

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración oficial autorizada para ello.

El premio, incluidos los décimos agraciados con la pedrea, se podrá cobrar en metálico o vía Bizum si así lo prefieres.

Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo directamente en tu cuenta bancaria.

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados y populares durante las fiestas navideñas en España.

Aunque ganar El Gordo sería el sueño máximo para muchos jugadores, también existen otros premios como la pedrea que pueden alegrar nuestro día y proporcionarnos un dinero extra para disfrutar durante las fiestas.

Es importante entender los términos utilizados en este sorteo y conocer cómo funcionan los diferentes tipos de números y premios.

Además, debemos tener presente que Hacienda se llevará su parte correspondiente en impuestos, dependiendo del monto del premio.

Finalmente, es fundamental conocer las opciones de cobro de los premios y seguir los procedimientos establecidos para poder disfrutar de nuestros premios de la Lotería de Navidad.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.