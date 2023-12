62939, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su última edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 62939 que ha sido vendido, entre otros, en Elda (Alicante), en Almería, en Manlleu (Barcelona), en Cáceres, en Córdoba, en Peguera (Illes Balears), en Monforte de Lemos (Lugo), en Madrid, en Málaga y en Valladolid. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. Concretamente, se otorgan 1.794 premios de 1.000 euros por serie. Aunque no sea el Gordo de Navidad, los 100 euros que recibes por cada décimo ganador pueden ser una agradable sorpresa para empezar las fiestas navideñas con un dinero extra que te ayudará a afrontar los gastos típicos de esta época.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad reparte numerosos premios entre sus participantes. Sin embargo, el más común y que llega a más personas es el llamado "pedrea". En total, hay 1.794 números agraciados con este tipo de premio en particular.

Cada uno de estos números está premiado con una cantidad fija: 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo del número ganador.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

En el complejo universo que conforma la Lotería de Navidad, encontramos una serie de términos específicos que definen diferentes tipos de premios. Entre ellos están la pedrea, el reintegro, las centenas y las aproximaciones.

La pedrea hace referencia a todos aquellos números extraídos del bombo del sorteo que no corresponden a ninguno de los premios mayores. Cada número agraciado con la pedrea recibe un premio de 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo.

El reintegro es el premio correspondiente a la última cifra del número agraciado con el Gordo de Navidad. Todos los décimos cuya última cifra coincida con esta recibirán el reintegro, lo cual supone un premio equivalente a la cantidad jugada: 20 euros por décimo.

Las centenas son las tres primeras cifras del número ganador del Gordo, el segundo premio, el tercer premio o los dos cuartos. Cada décimo agraciado con una centena recibirá un premio de 100 euros.

Las aproximaciones son aquellos números inmediatamente anteriores y posteriores al número completo ganador del primer, segundo y tercer premio. Por ejemplo, si uno de los números ganadores fuera el 45933, sus aproximaciones serían el 45934 y el 45932 respectivamente.

Cada décimo agraciado con una aproximación al Gordo recibirá un premio de 2.000 euros por serie (20.000 euros en total). En caso de tratarse de una aproximación al segundo premio, se otorgarán 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo). Finalmente, las aproximaciones al tercer premio recibirán un total de 960 euros por décimo (9.600 euros por serie).

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no hayas reparado en ello, pero los décimos de Lotería de Navidad cambian su diseño cada año. Esto no siempre fue así, ya que al principio y durante muchos sorteos, los décimos no llevaban ninguna imagen impresa en ellos. Se limitaban a mostrar el número del sorteo, el nombre y la fecha.

Sin embargo, esta costumbre cambió a partir de la década de 1940 del siglo XX. Fue entonces cuando se empezó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con un carácter religioso en los décimos.

En la edición actual, los décimos del sorteo del 22 de diciembre muestran La Natividad del Maestro de Sopetrán como obra destacada. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

En conclusión, la pedrea es uno de los premios más comunes que reparte la Lotería de Navidad cada año. Aunque no suponga una gran suma económica comparado con otros premios mayores, recibir 100 euros por un décimo ganador puede ser una alegría inesperada para empezar las fiestas navideñas con un dinero extra. Además, es importante conocer las diferencias entre diferentes tipos de premios como el reintegro o las aproximaciones para entender mejor cómo funciona este popular sorteo navideño. Por último, cada edición presenta un diseño único en los décimos, muchas veces relacionado con obras de arte que representan la Navidad.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.