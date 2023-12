60242, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados, y entre ellos se encuentra el número 60242 que ha sido vendido en Benicarló y Borriol (Castellón). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cantidad del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad otorga premios a 30 números como parte de la pedrea, entre los 99.999 que participan en el sorteo. Estos números agraciados reparten un total de 1.794.000 euros en toda España, brindando una alegría consoladora a muchas personas. Aunque no es el tan ansiado Gordo o uno de los grandes premios, es suficiente para recuperar lo invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos y familiares.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si tienes la suerte de ser uno de los afortunados ganadores en la Lotería de Navidad y obtener alguno de los principales premios como el Gordo o los segundos o terceros lugares sí deberás declararlos a Hacienda. Sin embargo, cuando se trata del dinero obtenido en una pedrea u otro tipo similar dentro del sorteo navideño, no tienes que preocuparte por declararlo. Al reclamar tu premio en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. En el caso de los premios menores como la pedrea, estos están exentos de cualquier carga impositiva.

Es posible que no lo hayas notado antes, pero cada año la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia. Sin embargo, esto no fue siempre así. En sus primeros años y durante muchos sorteos, los décimos consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha en que se celebraba. No tenían ninguna imagen impresa sobre ellos.

Esta tradición comenzó a cambiar a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando se introdujo la costumbre actual de incorporar una imagen con temática religiosa relacionada con la Navidad en cada décimo.

En el sorteo del 22 de diciembre este año, el diseño del décimo muestra La Natividad del Maestro de Sopetrán. Esta obra pictórica data del año 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres paneles: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito (o Fallecimiento) de la Virgen.

Estas son las principales noticias relacionadas con la Lotería de Navidad y su pedrea para este año 60242 que ha sido vendido en Benicarló y Borriol (Castellón). ¡Felicitaciones nuevamente por tu premio!

