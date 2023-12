El 72517, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 72517 que ha sido vendido en Villajoyosa (Alicante), en Jalance (Valencia) y en Zaragoza.

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo 22 de diciembre, una vez termine el sorteo y las verificaciones en los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

Sin embargo, cabe destacar que existen diferentes métodos para cobrar el premio dependiendo del monto obtenido. Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado. Además, tienes la opción de cobrar tu premio a través de Bizum o en metálico.

Por otro lado, si el premio supera los 2.000 euros por décimo, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para poder cobrarlo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa. Consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir del siglo XX, concretamente en los años 40. Fue entonces cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con un carácter religioso.

En el sorteo del 22 de diciembre de este año, la obra plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro datado en 1470 y que se exhibe actualmente en el Museo del Prado representa el nacimiento de Jesús. Se trata realmente de un conjunto que incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las probabilidades para ganar el Gordo en la Lotería navideña, debemos tener presente que existen 100.000 bolas dentro del bombo. Esto significa que las posibilidades de que tu décimo coincida con el número del primer premio es de un 0,001%. En otras palabras, tus opciones son de una entre 100.000.

Por supuesto, si adquieres más décimos, tus probabilidades aumentan. Lo mismo ocurre si consideramos la posibilidad de ganar algún premio en general. La probabilidad se incrementa alrededor del 5%.

Si te conformas solo con el reintegro, las probabilidades son aún mayores: un 9,99%.

Recuerda que aunque no hayas ganado el Gordo en la Lotería de Navidad, siempre existe la posibilidad de obtener algún premio menor como la pedrea. Y como dice el refrán "la suerte está echada", así que no pierdas la esperanza y sigue participando en los sorteos navideños cada año.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.